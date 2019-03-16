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      Малыша, которого украинка покинула в Москве, вернули домой

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      Малыша, которого украинка покинула в Москве, вернули домой
      Малыша, которого украинка покинула в Москве, вернули домой / Фото с Facebook-страницы Максима Степанова

      Годовалый Саша, которого мать-украинка родила и оставила в роддоме Москвы, вернулся домой. Несколько месяцев его возвращением занимались Одесская областная служба по делам детей, полиция и посольство Украины.

      Об этом в своем Facebook написал глава области Максим Степанов.

      "Если от ребенка отказалась мама, то кто сказал, что должны отказаться и мы? Несколько месяцев работы, и сегодня мальчик дома! Пока – в одесском детском доме, но мы уже ищем Саше новую семью, в которой он обязательно будет счастлив", – отметил Степанов на своей странице.

      Женщина приехала в Россию в 2018 году. Там в роддоме родила малыша. А потом сказала врачам, что поедет в посольство восстанавливать документы. За ребенком женщина так и не вернулась.

      Тогда органы опеки идентифицировали, что мать имеет украинское гражданство, поэтому и малыш тоже. Несколько месяцев длился поиск родственников по месту регистрации матери, которые могут забрать ребенка. А когда все оказалось безрезультатным, было организовано возвращение ребенка на родину.

      Сейчас Саша находится в одесском доме ребенка. Малыш совершенно здоров, легко адаптировался и за ним хорошо ухаживают.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости России Дети и несовершеннолетние Новости Одессы
      Источник: 24 Канал
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