Мама не приходит уже месяц: в Днепре спасают 7-месячных двойняшек в тяжелом состоянии

В Днепре медики и волонтеры спасают новорожденных двойняшек, которых бросила мать. Женщина один раз пришла к младенцам и сказала, что на следующий день принесет им все необходимое. Однако больше ни разу не наведалась.

Новорожденных девочку и мальчика держат в больнице. Оба ребенка в тяжелом состоянии и нуждаются в постоянном уходе. Об этом рассказали волонтеры 7 октября.

Обратите внимание В "Охматдете" спасли 2-летнюю девочку после отказа почек, легких и сердца: трогательные фото

Девочка в реанимации

Как рассказывают волонтеры, в больнице находятся братик и сестричка. Девочка лежит в реанимации в очень тяжелом состоянии. Она ничего не ест, постоянно подсоединена к капельницам. Организм не воспринимает пищу, которую дают медики. Ей постоянно пытаются подобрать новые смеси. Малышка даже не может самостоятельно дышать.

Мальчик находится в более стабильном состоянии. Он лежит в отделении для недоношенных детей. Малыш дышит самостоятельно, но очень слабо, есть анемия.

Мама бросила детей

Как проходила беременность у их мамы - волонтеры не знают.

Известно только, что дети родились на седьмом месяце. Мама оставила их больнице.

Один раз она приходила к сыну, а к дочке пообещала прийти на следующий день и принести все необходимое, но так и не вернулась.

Медики очень старались обеспечить малышей питанием и лечить их.

Недавно они позвонили волонтерам с просьбой о помощи. Сейчас детям собирают средства на длительное и дорогостоящее лечение.

Текст сообщения благотворительного фонда "Для тебя":

Брошенная двойня, без имен Мамы нет рядом, она просто не приходит к детям, которые в ней нуждаются как в воздухе… Не приходит ни день, ни два, а месяц. С ней все в порядке, она не заболела, ни попала в плен, она явилась 1 раз к мальчику, он в более стабильном состоянии, нежели его сестричка, сказала, что завтра вме принесёт им и никто не знает, когда это завтра у нее наступит. 1 месяц медики шкребли по сусекам и мели по амбару, чтоб лечить деток, чтоб спасти их жизни, но сегодня они позвонили и просили о помощи. Мы не отказываем никогда детям, а особенно брошенным. Дети родились 7-месячными, как проходила беременность нам не известно. Девочка в очень тяжелом состоянии, она не кушает ничего, только капельницы, организм не принимает питание, необходимо пробовать новые, ищем, купим. Она самостоятельно не дышит до сих пор, реанимация, спасение крошечки продолжается. Братик её в отделении недоношенных, дышит сам, но слабенький, анемия. У обоих дыхательная недостаточность! Просим помощи у всех Вас, откройте свои сердца этим малюткам и сделайте пожертвование для них! Затраты на крошек таких всегда высокие, путь долгий, но мы им поможем обязательно! Правда?

Помочь деткам можно на реквизиты назначение: брошенные двойнята

Карта фонда Приват Банка 5169330515508452