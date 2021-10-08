Мама не приходит уже месяц: в Днепре спасают 7-месячных двойняшек в тяжелом состоянии
Источник:благотворительный фонд "Для тебя"
В Днепре медики и волонтеры спасают новорожденных двойняшек, которых бросила мать. Женщина один раз пришла к младенцам и сказала, что на следующий день принесет им все необходимое. Однако больше ни разу не наведалась.
Новорожденных девочку и мальчика держат в больнице. Оба ребенка в тяжелом состоянии и нуждаются в постоянном уходе. Об этом рассказали волонтеры 7 октября.
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Девочка в реанимации
Как рассказывают волонтеры, в больнице находятся братик и сестричка. Девочка лежит в реанимации в очень тяжелом состоянии. Она ничего не ест, постоянно подсоединена к капельницам. Организм не воспринимает пищу, которую дают медики. Ей постоянно пытаются подобрать новые смеси. Малышка даже не может самостоятельно дышать.
Мальчик находится в более стабильном состоянии. Он лежит в отделении для недоношенных детей. Малыш дышит самостоятельно, но очень слабо, есть анемия.
Мама бросила детей
- Как проходила беременность у их мамы - волонтеры не знают.
- Известно только, что дети родились на седьмом месяце. Мама оставила их больнице.
- Один раз она приходила к сыну, а к дочке пообещала прийти на следующий день и принести все необходимое, но так и не вернулась.
- Медики очень старались обеспечить малышей питанием и лечить их.
- Недавно они позвонили волонтерам с просьбой о помощи. Сейчас детям собирают средства на длительное и дорогостоящее лечение.
Текст сообщения благотворительного фонда "Для тебя":