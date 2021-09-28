Мама все порешает: участницы погрома квартиры под Одессой не боятся ответственности

Малолетние девушки, которые крушили арендованную квартиру в Одесской области, не собираются компенсировать убытки ее владелице. Двое из компании подростков устроили стрим, на котором фактически похвастались своим поступком.

Обе школьницы отметили, что хозяева жилья якобы сами виноваты в этой ситуации, поскольку "арендовали квартиру малолеткам". Такое же отношение к поступку детей якобы и у матери одной из злоумышленниц.

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Судя по видео стрима, обе участницы погрома вовсе не переживают из-за того, что натворили.

Устроили погром ради смеха

После огласки ситуации с погромом квартиры в селе Прилиманское в Одесской области девушки устроили стрим с пояснениями.

Одна из девушек объяснила, что ее мама обвинила в инциденте хозяйку квартиры. При этом школьница подчеркнула, что если дело дойдет до полиции, мать решит все ее проблемы.

Другая злоумышленница пожаловалась, что после поступка ее отказались обслуживать специалистки по маникюру и специалистка по наращиванию ресниц.

Смотрите видео обвинений владелицы квартиры подростками:

В общем девушки посмеялись из ситуации и объяснили, что никоим образом не жалеют о своем поступке. При этом они признали, что "немного перегнули". Мотивом совершения погрома они назвали собственные развлечения.

Кроме того, школьницы отметили, что якобы предлагали владелице квартиры деньги, но она якобы отказалась от них.

Смотрите видео объяснений погрома квартиры под Одессой: