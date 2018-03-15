Мама Джиджи Хадид написала загадочный пост после расставания дочери с Зейном Маликом
Звездная мама Йоланда Хадид, которая всегда была не только хорошей матерью для модели Джиджи Хадид, но и наставницей и подругой, опубликовала загадочный пост на своей странице после разрыва отношений Джиджи и исполнителя Зейна Малика.
14 марта стало известно, что звездная пара разорвала отношения после 2 лет романа. Никто до сих пор не знает истинной причины такого внезапного расставания, однако мама модели Иоланда только дала повод для новых догадок.
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Соответствующую публикацию 54-летняя женщина оставила на своей странице в Instagram.
Единственный способ жить – это расти. Единственный способ расти – это меняться. Единственный путь к изменениям – это обучение. Единственный способ познания – быть уязвимым. А единственное условие для этого – быть открытым. И все это – жизнь,
– загадочно написала Иоланда, как бы поддерживая свою дочь Джиджи.
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