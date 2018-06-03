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Мама Кейт Миддлтон хочет устроить пышные крестины для принца Луи

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Кэрол Миддлтон с дочерью Кейт
Кэрол Миддлтон с дочерью Кейт / Фото из открытых источников

В июне этого года на молодого отпрыска королевской семьи герцогов Кембриджских, принца Луи, ждет крещение. Родственники маленького принца уже начали грандиозные подготовки.

В своей колонке для журнала Baby London бабушка принца Луи – Кэрол Миддлтон, поделилась, что праздник не должен быть скромным, как это было с принцессой Шарлоттой, а должен стать главным праздником этим летом и достоянием общественности.

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Если королевская семья позволит матери Кейт Миддлтон приобщиться к организации крестин, то Кэрол планирует устроить недешевую "забаву". Кроме живой музыки, шелковых платьев и дорогих свечей, бабушка маленького Луи хочет установить специальный ящик, в который гости смогут положить свои "пожелания, фотографии и прочие милые безделушки".

Принцесса Шарлотта с младшим братиком принцем Луи

Хорошей традицией стало вручение специальных подарков гостям королевских мероприяти. Кэрол Миддлтон тоже хочет продолжить эту традицию и подарить гостям специальные наборы, в которых будут свечи, красивые конфеты и серебряные амулеты.

Рекомендуемые подарки, которые, по мнению Кэрол, стоит приносить на крестины принцу Луи

По ее мнению, приличная вечеринка не может стоить менее 2 тысяч фунтов стерлингов и это только расходы на дополнительные услуги.

Напомним, что герцогиня Кейт Миддлтон и принц Уильям в третий раз стали родителями 23 апреля в 11:01 по местному времени. Роды состоялись в частной больнице Святой Марии. Именно здесь Кейт Миддлтон рожала принцессу Шарлотту и принца Джорджа. Через несколько часов после родов королевская чета показала новорожденного сына, которого назвали Луи Артуром Чарльзом.

Теги: LifeStyle Дети Королівська сім'я Кейт Миддлтон
Источник: 24 Канал
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