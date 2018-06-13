Мама Ляшко купила элитную квартиру за несколько миллионов в центре Киева

6 ноября 2017 года мать лидера "Радикальной партии" Олега Ляшко Любовь Ляшко оформила свидетельство о праве собственности на квартиру площадью 77 квадратных метров и 14-метровое машиноместо на столичном Печерске.

Об этом говорится в расследовании для телепрограммы "Наши деньги с Денисом Бигусом", пишет BIHUS.Info.

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Недвижимость находится в новостройке по улице Евгения Коновальца, 36-Е. Сейчас цены за квадратный метр в этом доме стартуют от 31 тысяч гривен, то есть примерная стоимость квартиры Любовь Ляшко составляет 2,4 миллиона гривен. Правда, по информации из Реестра прав на недвижимое имущество, в эту квартиру и машиноместо мать нардепа инвестировала еще на этапе строительства, поэтому они могли обойтись ей несколько дешевле.



До выхода на пенсию Любовь Ляшко жила в селе Варва на Черниговщине, где работала оператором котельной на газоперерабатывающем заводе. Мать главного радикала страны никогда не обладала никаким бизнесом и ее доход составляет 1600 гривен пенсии в месяц.



Приблизительная стоимость квартиры составляет 2,4 миллиона гривен

Ранее программа "Наши деньги с Денисом Бигусом" уже исследовала состояние Олега Ляшко, записанное на многочисленных родственников. В частности, в сюжете Надежды Бурдей говорилось, что в 2008 году Любовь Ляшко бесплатно получила от Вышгородской райгосадминистрации 2 гектара земли. Затем они были разбиты на более мелкие участки и часть из них продана под застройку. Сейчас у Любви Павловны осталось 0,84 гектара. Также она приобрела 72 сотки земли в селе Пуховка под Киевом. Совокупная стоимость всех наделов Любви Ляшко оценивается в около 3 миллионов гривен.

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В 2012 году мать депутата купила три квартиры по 100 квадратных метров каждая в доме бизнес-класса на улице Евгения Коновальца, 36-В. Правда, в следующем году все они были проданы и сейчас у нее осталось там лишь одно 13-метровое машиноместо.



В начале 2017 Любовь Ляшко стала обладательницей трехкомнатной квартиры стоимостью около 1,5 миллиона гривен в новостройке по улице Бориса Гмыри 10/40. Также на нее оформлен дом неизвестной площади в селе Богдановка под Киевом.