Мама Меган Маркл прибыла в Великобританию: яркие фото

Сегодня, 19 мая, в Виндзорском дворце состоится церемония венчания Меган Маркл и принца Гарри. Накануне церемонии в Великобританию прибыла мама звездной невесты – Дориа Редлан.

Свадьба принца Гарри и Меган Маркл – одно из самых ожидаемых событий года. Тысячи людей наблюдают за всеми событиями, которые происходят в королевском дворце в день венчания. И хотя принц Гарри и Меган Маркл отказались от многих традиций, все же некоторые из них остались в силе.

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Так, накануне церемонии молодожёны покинули имение в Кенсингтонском дворце и поселились в двух разных отелях. Меган Маркл выбрала Cliveden House, что в нескольких метрах от Виндзорского замка, а принц Гарри – Dorchester Collection Coworth Park. В номере невеста поселилась со своей матерью, которая уже прибыла в Великобританию. Принц Гарри готовился ко дню свадьбы со свои братом Уильямом.

Канун церемонии Меган Маркл представила свою маму королеве Елизавете II и принцу Филиппу. Для знакомства американка надела светлое платье и черный жакет. Черные изысканные туфли на каблуках завершили образ Дории Редлан.

В то же время Меган Маркл выбрала темно-синее платье со скромным вырезом и ассиметричным кроем. Серые туфли и идеальная укладка волос дополнили стильный "лук" актрисы.

Допис, поширений Meghan's Fashion (@meghansfashion) 18 Тра 2018 р. о 7:18 PDT

Ms. Meghan Markle arrives at Cliveden House Hotel, accompanied by her mother Ms. Doria Ragland #RoyalWedding pic.twitter.com/SqOFhb0Wr5 — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 18 травня 2018 р.

Напомним, что отец Меган Маркл отказался приезжать на свадьбу звездной дочери. Все потому, что недавно в СМИ разгорелся громкий скандал с участием Томаса Маркла. Мужчина решил заработать на бракосочетании дочери позируя перед папарацци, а впоследствии получил за это плату. Фейковые снимки облетели весь мир, поэтому журналисты обнародовали настоящие кадры, где видно, как Томас Маркл за деньги будто бы интересовался жизнью Меган.