11:43
19 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
22°C
22°C 13°C
  • воскресенье
    17°C 12°C
  • понедельник
    18°C 10°C
  • вторник
    20°C 12°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
КРЫМСКИЙ МОСТ КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬБА СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Российские вуду. Отряд имени Путина
Вєсті Кремля
22:23, 17 мая
Весті.UA. Жир. Что Матиос нащупал у Савченко. Антиляшковский заговор
Вєсті.UA
07:43, сегодня
Одесские
ЦРУ
09:00, 18 мая
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 мая
Вспомнить Всё. От Рафика до Эталона: как менялись маршрутки
Згадати все
22:10, 15 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
КРЫМСКИЙ МОСТ КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬБА СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Мама Меган Маркл прибыла в Великобританию: яркие фото

579 Читати новину українською
Меган Маркл и ее мама
Меган Маркл и ее мама / Getty images

Сегодня, 19 мая, в Виндзорском дворце состоится церемония венчания Меган Маркл и принца Гарри. Накануне церемонии в Великобританию прибыла мама звездной невесты – Дориа Редлан.

Свадьба принца Гарри и Меган Маркл – одно из самых ожидаемых событий года. Тысячи людей наблюдают за всеми событиями, которые происходят в королевском дворце в день венчания. И хотя принц Гарри и Меган Маркл отказались от многих традиций, все же некоторые из них остались в силе.

Читайте также: Свадьба принца Гарри и Меган Маркл: все, что следует знать об историческом день в королевстве

Так, накануне церемонии молодожёны покинули имение в Кенсингтонском дворце и поселились в двух разных отелях. Меган Маркл выбрала Cliveden House, что в нескольких метрах от Виндзорского замка, а принц Гарри – Dorchester Collection Coworth Park. В номере невеста поселилась со своей матерью, которая уже прибыла в Великобританию. Принц Гарри готовился ко дню свадьбы со свои братом Уильямом.

Канун церемонии Меган Маркл представила свою маму королеве Елизавете II и принцу Филиппу. Для знакомства американка надела светлое платье и черный жакет. Черные изысканные туфли на каблуках завершили образ Дории Редлан.

В то же время Меган Маркл выбрала темно-синее платье со скромным вырезом и ассиметричным кроем. Серые туфли и идеальная укладка волос дополнили стильный "лук" актрисы.

Напомним, что отец Меган Маркл отказался приезжать на свадьбу звездной дочери. Все потому, что недавно в СМИ разгорелся громкий скандал с участием Томаса Маркла. Мужчина решил заработать на бракосочетании дочери позируя перед папарацци, а впоследствии получил за это плату. Фейковые снимки облетели весь мир, поэтому журналисты обнародовали настоящие кадры, где видно, как Томас Маркл за деньги будто бы интересовался жизнью Меган.

Теги: Меган Маркл Свадьба принца Гарри и Меган Маркл Королевская свадьба Королівська сім'я LifeStyle Великобритания
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук