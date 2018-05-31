Мама Меган Маркл вернулась к привычной жизни в Лос-Анджелесе: фото

Королевская свадьба состоялось почти 2 недели назад, поэтому все приглашенные гости вернулись с впечатлениями к привычному образу жизни. Исключением не стала и мама герцогини Сассекской – Дориа Редлан, которая отправилась в свой дом в солнечном Лос-Анджелесе.

Как известно, 19 мая в британском городе Винзор состоялась долгожданная свадьба принца Гарри и Меган Маркл. После громких скандалов и резонансных заявлений родственники невесты не были приглашены на церемонию венчания. Отец Меган, Томас Маркл, сам отказался вести дочь к алтарю, заявив, что у него запланирована операция. Однако причиной такого решения могла стать информация, что мужчина зарабатывает на королевской свадьбе дочери.

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Единственной, кто приехал поддержать Меган Маркл из родственников, была ее мать – Дориа Редлан. Во время роскошной церемонии женщина не сдержала эмоции и прослезилась от трогательного мероприятия.



Дориа Редлан на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл

После королевской свадьбы Дориа Редлан вернулась к своему привычному ритму жизни, сообщает The Daily Mail. Свое элегантное платье и плащ мама Меган Маркл сменила на обычные шорты и футболку, которые дополнила украшениями и удобной обувью.



Мама Меган Маркл – Дориа Редлан

Как известно, Дориа Редлан является социальным работником и тренером по йоге. По информации СМИ, женщина сразу после возвращения из Лондона вернулась на работу и возобновила тренировки.

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Дориа Редлан в Лос-Анджелесе

Папарацци увидели Дориа Редлан на улицах Ло-Анджелеса, когда женщина решала свои будничные дела и проверяла банковскую карту в банкомате. В СМИ удивились быстрому возвращению в США, ведь перед свадьбой Дориа Редлан заявляла, что останется в Лондоне, чтобы помочь своей дочери адаптироваться к королевской жизни. Пока неизвестно, что стало причиной изменения планов американки.



Дориа Редлан – мама Меган Маркл



Мама герцогини Сассекской

Напомним, что в канун свадьбы Меган Маркл представила свою маму королеве Елизавете II и принцу Филиппу. Перед свадьбой герцогиня Сассекская провела ночь отдельно от жениха. В ее номере отеля осталась мама Дориа Редлан. Кроме этого, американка сопровождала Меган Маркл перед церемонией венчания. К алтарю актрису повел отец принца Гарри – принц Чарльз.