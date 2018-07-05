Мама политзаключенного Клиха рассказала, что ее сын очень болен: его удерживают в психбольнице

Мама политзаключенного Станислава Клиха рассказала украинской омбудсвумен Людмиле Денисовой о состоянии своего сына. По ее словам, он лучше себя чувствует, однако по глазам видно, что он очень болен.

Об этом Денисова написала на своей странице в Facebook.

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Только что по телефону поговорила с Тамарой Ивановной - мамой Станислава Клиха. Она сказала, что сейчас ее сын, действительно, находится в психиатрической больнице. Это подтвердили и правозащитница Татьяна Щур, и адвокат Екатерина Бурьян. Станислава чем-то лечили, он лучше себя чувствует, но по глазам видно, что он, безусловно, очень болен,

– написала омбудсвумен.

Как передает Денисова, информация из СМИ, по словам Тамары Ивановны, о хорошем самочувствии Станислава Клиха, предоставленная российским омбудсменом, является устаревшей.

"Беспокоит то, что Станислав попросил детские книжки. Когда мать была у него 2 месяца назад, он тоже все время говорил о детстве. Уже тогда это ее насторожило. Сейчас Тамара Клих не может поехать к сыну, поскольку она сама очень плохо себя чувствует, у нее большие проблемы со здоровьем. Все же ей 75 лет", – отметила Уполномоченная ВР.

Она добавляет, что мама Станислава Клиха не доверяет информации, которую получает из разных источников относительно своего сына и поэтому очень бы хотела, чтобы именно украинскую омбудсвумен допустили к ее сыну.

Напомним, 3 июля появилась информация о том, что незаконно осужденный в России украинец Станислав Клих находится в областной тюремной психушке Магнитогорск, где ему делают "какие-то прививки".

Кто такой Станислав Клих?

Украинский политзаключенный, которого в России приговорили к 20 годам за якобы участие в боевых действиях против российских войск во время Чеченской войны зимой 1994-1995 годов. Станислав Клих отрицает обвинения и то, что когда-либо вообще бывал в Чечне. Украинский политзаключенный подвергся принудительному психиатрическому лечению по решению руководства российской тюрьмы, где его содержат.