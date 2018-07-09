Мама Риты Оры очаровала фанатов своей фигурой больше, чем певица

Британская исполнительница Рита Ора вместе с мамой Верой Сахатчуу отдыхают у побережья Франции в Монако. В сети появились снимки, где две женщины демонстрируют настоящую красоту у бассейна.

Об этом сообщается на The Daily Mail.

Для принятия солнечных ванн Рита и ее 52-летняя мать надели стильные купальники: певица выбрала черный раздельный, а Вера – красный сплошной. Свой образ они дополнили браслетами на руках и солнцезащитными очками.

Читайте также: Как Рита Ора выглядела в детстве: волшебное фото



Рита Ора с мамой Верой во Франции

Несмотря на разницу в возрасте 25 лет, фанаты заметили, что мать артистки выглядит даже моложе, чем сама Рита Ора. Это, конечно, шутки, но красавица-мать и Рита Ора действительно выглядят невероятно! Сразу можно увидеть у кого удалась такая очаровательная 37-летняя исполнительница Рита. Две женщины выглядят здоровыми, ухоженными и находятся в отличной форме.

Рита Ора отдыхала не только с матерью Верой, но и с отцом Бесником. Семья много фотографировалась и развлекалась в бассейне.



Рита Ора с мамой Верой и отцом Бесником во Франции