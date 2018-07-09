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Мама Риты Оры очаровала фанатов своей фигурой больше, чем певица

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Рита Ора с мамой Верой во Франции
Рита Ора с мамой Верой во Франции / Фото из открытых источников

Британская исполнительница Рита Ора вместе с мамой Верой Сахатчуу отдыхают у побережья Франции в Монако. В сети появились снимки, где две женщины демонстрируют настоящую красоту у бассейна.

Об этом сообщается на The Daily Mail.

Для принятия солнечных ванн Рита и ее 52-летняя мать надели стильные купальники: певица выбрала черный раздельный, а Вера – красный сплошной. Свой образ они дополнили браслетами на руках и солнцезащитными очками.

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Рита Ора с мамой Верой во Франции

Несмотря на разницу в возрасте 25 лет, фанаты заметили, что мать артистки выглядит даже моложе, чем сама Рита Ора. Это, конечно, шутки, но красавица-мать и Рита Ора действительно выглядят невероятно! Сразу можно увидеть у кого удалась такая очаровательная 37-летняя исполнительница Рита. Две женщины выглядят здоровыми, ухоженными и находятся в отличной форме.

Рита Ора отдыхала не только с матерью Верой, но и с отцом Бесником. Семья много фотографировалась и развлекалась в бассейне.


Рита Ора с мамой Верой и отцом Бесником во Франции

Теги: LifeStyle Музыка отдых Эротика
Источник: 24 Канал
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