Мама Селены Гомес прокомментировала скандал с Габбаной
Мама американской певицы Селены Гомес – Мэнди Тифи, прокомментировала недавний скандал с дизайнером Стефано Габбаной, который назвал артистку уродливой и похожей на померанского шпица.
Свои суждения по поводу этого инцидента Мэнди дала в интервью изданию People. По ее мнению, несмотря на обиды, на такой случай не стоит обращать внимание.
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"Когда у кого-то есть желание высказаться о чем-то или кого-то, используя такие грубые слова, мы это просто игнорируем", – отметила Мэнди Тифи.
Мэнди Тифи и Селена Гомес
Она добавила, что люди в соцсетях только и ждут любой реакции, поэтому стоит просто на некоторое время исчезнуть и не реагировать на такие вещи. Тогда станет понятно, что это проблема того человека, который оставил комментарий.
Напомним, что несколько дней назад соучредитель модного дома Dolce & Gabbana Стефано Габбана жестко раскритиковал образ супермодели Кейт Мосс, а после нее впоследствии и задел чувства Селены Гомес, назвав под коллажом ее фотографий "уродливой".