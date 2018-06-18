Мама Селены Гомес прокомментировала скандал с Габбаной

Мама американской певицы Селены Гомес – Мэнди Тифи, прокомментировала недавний скандал с дизайнером Стефано Габбаной, который назвал артистку уродливой и похожей на померанского шпица.

Свои суждения по поводу этого инцидента Мэнди дала в интервью изданию People. По ее мнению, несмотря на обиды, на такой случай не стоит обращать внимание.

Читайте также: Селена Гомес не общается с матерью из-за Джастина Бибера, – СМИ

"Когда у кого-то есть желание высказаться о чем-то или кого-то, используя такие грубые слова, мы это просто игнорируем", – отметила Мэнди Тифи.

Мэнди Тифи и Селена Гомес

Она добавила, что люди в соцсетях только и ждут любой реакции, поэтому стоит просто на некоторое время исчезнуть и не реагировать на такие вещи. Тогда станет понятно, что это проблема того человека, который оставил комментарий.

Напомним, что несколько дней назад соучредитель модного дома Dolce & Gabbana Стефано Габбана жестко раскритиковал образ супермодели Кейт Мосс, а после нее впоследствии и задел чувства Селены Гомес, назвав под коллажом ее фотографий "уродливой".