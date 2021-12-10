Мэр Полтавы назвал информацию о его внесении в "Миротворец" неправдивой. По словам Александра Мамая, ее распространение якобы угрожает национальной безопасности.
Обратите внимание Мэр Полтавы попал в базу "Миротворца" из-за скандального высказывания о войне на Донбассе
Мамай убеждает в своей любви к Украине
Мэр Полтавы заявил, что обвинения относительно его скандальных высказываний являются достаточно серьезными. Однако Мамай все их отвергает.
Мне было предъявлено обвинение, что я якобы пособник террористов. Участвовал в актах гуманитарной агрессии против Украины. Это довольно серьезные обвинения в мой скромный адрес. Сразу заявляю, что все это полная бессмыслица и хорошо спланированная провокация против меня,
– заявил Мамай.
Городской глава Полтавы убежден, что этой информацией хотят дестабилизировать ситуацию в городе, однако он убеждает, что любит Украину. В то же время информацию о внесении в "Миротворец" назвал фейком.
Мамай в "Миротворце" / Скриншот
Что известно о внесении Мамая в "Миротворец"
- 6 декабря 2021 года мэра Полтавы Александра Мамая внесли в базу "Миротворца" из-за его скандальных высказываний о войне на Донбассе.
- Накануне Мамай заявлял что на Востоке Украины "брат идет на брата", а на нашей территории воюют Россия и США.
- Однако при этом он ни разу не сказал о нападении России на Украину.
К теме предлагаем сюжет об инициативе о наказании за непризнание российской агрессии: смотрите видео
Текст публикации Мамая
5 декабря на сайте так называемого "Миротворца" появилась моя фамилия. Мне было предъявлено обвинение, что я якобы пособник террористов. Участвовал в актах гуманитарной агрессии против Украины. Это довольно серьезные обвинения в мой скромный адрес. Сразу заявляю, что все это полная бессмыслица и хорошо спланированная провокация против меня. Видимо, у моих политических оппонентов нет законной силы мне противостоять, поэтому они отчаянно прибегают ко лжи и всякого рода обливанию грязью. Им очень хочется накалить политическую обстановку в Полтаве, чтобы дестабилизировать и без того сложную ситуацию. Это они пытаются всячески выбить меня из строя, чтобы совершать бесправие и сеять хаос в городе. Но официально заявляю – вам это не удастся. Я не дам вам плевать в души украинцев, пока буду жить – не позволю издеваться над Украиной, над моей родной Полтавщиной, не позволю порочить род украинский и обгаживать украинскую землю. Мне стыдно за тех, кто подхватил эту ложную информацию и понес ее через соцсети, пропагандистские сайты. Опомнитесь, на кого вы работаете и кому подыгрываете?! Каждая подобная ложная информация несет угрозу информационной безопасности государства. И за это когда-то тоже придется ответить перед своим народом и совестью. Еще раз подчеркиваю, я родился украинцем, живу и работаю в Украине, Украина в моем сердце и уме. Это моя земля, земля моих дедов и прадедов, земля моих родных, друзей, Украина – это мое государство, и я никому не дам возможности ее уничтожить.