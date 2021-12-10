Мэр Полтавы назвал информацию о его внесении в "Миротворец" неправдивой. По словам Александра Мамая, ее распространение якобы угрожает национальной безопасности.

Обратите внимание Мэр Полтавы попал в базу "Миротворца" из-за скандального высказывания о войне на Донбассе

Мамай убеждает в своей любви к Украине

Мэр Полтавы заявил, что обвинения относительно его скандальных высказываний являются достаточно серьезными. Однако Мамай все их отвергает.

Мне было предъявлено обвинение, что я якобы пособник террористов. Участвовал в актах гуманитарной агрессии против Украины. Это довольно серьезные обвинения в мой скромный адрес. Сразу заявляю, что все это полная бессмыслица и хорошо спланированная провокация против меня,

– заявил Мамай.

Городской глава Полтавы убежден, что этой информацией хотят дестабилизировать ситуацию в городе, однако он убеждает, что любит Украину. В то же время информацию о внесении в "Миротворец" назвал фейком.



Мамай в "Миротворце" / Скриншот

Что известно о внесении Мамая в "Миротворец"

6 декабря 2021 года мэра Полтавы Александра Мамая внесли в базу "Миротворца" из-за его скандальных высказываний о войне на Донбассе.

Накануне Мамай заявлял что на Востоке Украины "брат идет на брата", а на нашей территории воюют Россия и США.

Однако при этом он ни разу не сказал о нападении России на Украину.

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