Олександр Тупицький у середу, 7 квітня, знову не з'явився на засідання Печерського районного суду. Цього разу суддя повідомив про хворобу матері. Саме через це він нібито мусив терміново вирушити у Черкаську область.

Через інсульт у матері Тупицький взяв відпустку з 7 до 9 квітня. Печерський райсуд визнав цю причину поважною.

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Засідання, на якому Тупицькому мають обрати запобіжний захід, знову відклали. Цього разу до 15 квітня.

До Києва суддя має повернутися раніше. Однак надалі у Тупицького заплановані нові засідання у Конституційному Суді. Саме тому захист повідомив, що прибути до Печерського райсуду Тупицький зможе не раніше 15 квітня.

Водночас документи щодо хвороби матері Тупицького датовані 2018 – 2019 роками. Захист судді повідомив, що у жінки стався рецидив, а нових документів ще нема.

Через систематичну неявку Тупицького прокурори клопотали про його примусовий привід до суду. Водночас адвокати наполягали, що їхній підзахисний має поважну причину. Слідчий суддя Сергій Вовк визнав зауваження захисту слушними.

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