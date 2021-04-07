Мамі стало погано: Тупицький знову не прийшов до суду
Олександр Тупицький у середу, 7 квітня, знову не з'явився на засідання Печерського районного суду. Цього разу суддя повідомив про хворобу матері. Саме через це він нібито мусив терміново вирушити у Черкаську область.
Источник:24 канал
Через інсульт у матері Тупицький взяв відпустку з 7 до 9 квітня. Печерський райсуд визнав цю причину поважною.
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Засідання, на якому Тупицькому мають обрати запобіжний захід, знову відклали. Цього разу до 15 квітня.
До Києва суддя має повернутися раніше. Однак надалі у Тупицького заплановані нові засідання у Конституційному Суді. Саме тому захист повідомив, що прибути до Печерського райсуду Тупицький зможе не раніше 15 квітня.
Водночас документи щодо хвороби матері Тупицького датовані 2018 – 2019 роками. Захист судді повідомив, що у жінки стався рецидив, а нових документів ще нема.
Через систематичну неявку Тупицького прокурори клопотали про його примусовий привід до суду. Водночас адвокати наполягали, що їхній підзахисний має поважну причину. Слідчий суддя Сергій Вовк визнав зауваження захисту слушними.
Справа Тупицького: головне
- Ще 19 січня слідчі Державного бюро розслідувань повідомили Олександру Тупицькому про підозру. Судді інкримінують надання неправдивих свідчень та підкуп свідка.
- Згодом у ДБР відкрили ще одне кримінальне провадження щодо Тупицького. Цього разу мовилося про вчинення самоправства.
- Володимир Зеленський спершу відсторонив Тупицького з посади глави Конституційного Суду до 28 березня. Згодом Зеленський взагалі скасував указ експрезидента-втікача Віктора Януковича про призначення Тупицького суддею КСУ.
- Представник президента у Конституційному Суді та народний депутат від "Слуги народу" Федір Веніславський заявив, що Тупицький втратив статус судді.
- Обрати запобіжний захід Тупицькому має Печерський райсуд. Однак підозрюваний регулярно ігнорує судові засідання.
Що відомо про Олександра Тупицького / Інфографіка 24 каналу
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