Маму порезали за то, что защищала 10-летнего ребенка, – Садовый о деталях нападения на ромов

Городской председатель Львова Андрей Садовый заявил, что мужчину цыганской национальности кололи ножами группой с однозначной целью убийства.

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый в Facebook со ссылкой на руководство львовской полиции.

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"Большинство нападавших 17-18 лет которым руководил старший (уже задержанный). Погибшего кололи ножами группой и с однозначной целью убийства. Маму порезали за то, что пробовала защитить 10-летнего ребенка", – пишет он.

По словам Садового, все пострадавшие находятся под защитой правоохранителей и проходят в качестве свидетелей. Расследование проводит Пустомытовский райотдел. По его словам, один раненый лежит в 8-й больнице в среднем состоянии тяжести. Женщине с ребенком зашили раны и отпустили.

Погибшего кололи ножами группой и с однозначной целью убийства. Маму порезали за то, что пробовала защитить 10-летнего ребенка.

Я прошу вас четко осознать эту картину прежде чем писать комментарии в стиле "так им и надо!". История показывает, что расстояние от цивилизованного человеческого существа к бездушной бестии небольшая. Оставайтесь людьми!,

–добавил Садовый.

Напомним, в субботу вечером, 23 июня, в лесном массиве на окраине Львова группа неизвестных лиц в масках напала на лагерь, в котором проживают граждане ромской национальности. В результате инцидента 1 человек погиб, еще 4 травмированы. Злоумышленников уже задержала полиция, им грозит наказание на срок от 15 лет до пожизненного заключения.