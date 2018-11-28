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      Манафорт встречался с Ассанжем в посольстве Эквадора в Лондоне, – The Guardian

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      Пол Манафорт
      Пол Манафорт / Фото из открытых источников

      Экс-глава предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пол Манафорт встречался с основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем в 2013-м, 2015-м и 2016-м году в посольстве Эквадора в Лондоне,

      Об этом сообщило издание The Guardian.

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      По мнению американских спецслужб ресурс WikiLeaks причастен к попыткам повлиять на президентские выборы в США в 2016 году.

      Отмечается, что перед выборами на сайте появились тысячи писем Национального комитета Демократической партии США, в которых содержалась информация дискредитирующая Хиллари Клинтон.

      Манафорт, встречался с Ассанжем в марте 2016 года в посольстве Эквадора в Лондоне. Там Ассанж находится, пытаясь избежать экстрадиции в Швецию, которая предъявила ему обвинения в изнасиловании. Тема разговоров Манафорта и Ассанжа на этой встрече неизвестна, однако визит может заинтересовать спецпрокурора Роберта Мюллера, который расследует дело о вмешательстве в американские выборы.

      Манафорт возразил, что встречался с Ассанжем. Экс-советник Трампа сейчас находится под арестом по ряду обвинений, которые были выдвинуты по итогам расследования Мюллера.

      Напомним, американского политконсультанта Пола Манафорта признали виновным в восьми из 18 пунктов обвинения. Речь идет о финансовых махинациях, уклонение от уплаты налогов и отмывания средств. Ему грозит до 80 лет тюрьмы. Специальный прокурор США Роберт Мюллер заявил, что экс-руководитель избирательного штаба Трампа заработал в Украине в качестве политического консультанта 60 миллионов долларов.

      Добавим, что в середине ноября стало известно, что власти США предъявили обвинения в адрес Ассанжа.

      Кто такой Пол Манафорт?Американский юрист, лоббист и политический консультант. Был советником Виктора Януковича и занимал должность руководителя избирательного штаба Дональда Трампа. Сейчас находится под следствием нескольких федеральных агентств. Манафорт является центральной фигурой в расследовании относительно возможных незаконных связей избирательного штаба Трампа с российским руководством.

      Теги: Джулиан Ассанж Новости США Пол Манафорт Новости политики
      Источник: 24 Канал
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