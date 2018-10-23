Центральным матчем вторника, 23 октября, в Лиге чемпионов, станет игра "Манчестер Юнайтед" против "Ювентуса". Противостояние на "Олд Траффорд" можно будет посмотреть и в Украине как по телевидению, так и онлайн.

Внимание к этому матчу будет приковано по той причине, что на "Олд Траффорд" против "Манчестер Юнайтед" сыграет Криштиану Роналду. При этом он будет противостоять тренеру Жозе Моуринью.

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Матч в Украине покажет телеканал "Футбол 2". Начало трансляции в 21:55, сам матч начнется в 22:00.

Также игру " МЮ " – "Ювентус" можно просмотреть и онлайн на сайте видеосервиса Oll.tv. Однако доступ к видео требует регистрации, а также платный.

Текстовую онлайн-трансляцию проведет сайт "Футбол 24". Видео голов и обзор матча – на сайте 24 Канала после окончания игры.

Напомним, матч "Манчестер Юнайтед" – "Ювентус" состоится во вторник, 23 октября. Начало матча в 22:00.