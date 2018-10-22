Одним из центральных матчей Лиги чемпионов во вторник, 23 октября, станет противостояние "Манчестер Юнайтед" и "Ювентуса". Главным лейтмотивом встречи станет возвращение португальца Криштиану Роналду на "Олд Траффорд". Букмекеры оценили шансы каждой из команд на победу, а также сумеет ли Роналду забить "красным дьяволам".

Так, авторитетная букмекерская контора William Hill на победу "Манчестер Юнайтед" выставила коэффициент 2,90, в то время как на победу "Ювентуса" – 2,45. На то, что команды сыграют вничью, коэффициент 3,25.

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Еще выше коэффициент на команды дают в PariMatch. Их эксперты на победу хозяев на "Олд Траффорд" дают 3,05. На победу "Ювентуса" – 2,50. Ничья в этом матче оценена в 3,25. Также этот букмекер дает коэффициент 2,90 на то, что Криштиану Роналду сможет забить гол в этом матче.

Наибольший коэффициент на победу "красных дьяволов" в Marathon bet – 3,14. Победа "Ювентуса" имеет коэффициент 2,45. На ничью в матче принимают с показателем 3,34.

В "Фаворит спорт" на победу "Манчестер Юнайтед" выставили коэффициент 3,05. На то, что удача будет на стороне "Ювентуса" коэффициент 2,46. Ничья в матче – 3,30. Также здесь принимают ставки на то, что Криштиану Роналду забьет в этом матче. Коэффициент - 2,20.

Напомним, что матч Лиги чемпионов "Манчестер Юнайтед" – "Ювентус" состоится 23 октября. Начало – в 22:00.

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