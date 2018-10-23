Одним из центральных матчей в Лиге чемпионов 23 октября стала встреча "Манчестер Юнайтед" и "Ювентуса" на "Олд Траффорд".

Манчестер Юнайтед – Ювентус 0:1

Гол: Дибала, 17

Это был матч, в котором португалец Криштиану Роналду снова возвращался на стадион играть против команды, где он получил славу. В то время как МЮ тренирует его соотечественник Жозе Моуринью, который тренировал его в "Реале". Также за "красных дьяволов" выступает еще один игрок, который стал известным именно в "Ювентусе" – Погба.

Читайте также: Лига чемпионов: видео голов и результаты матчей 23 октября

Именно француз и создаст единый острый момент МЮ за весь матч, когда мяч после его удара попадет в штангу, а затем от головы вратаря Войцеха Щенсны полетит в поле. Но это будет уже во втором тайме.

До этого в первом тайме "Ювентус" просто "уничтожит" МЮ на их поле. Поэтому гол Дибала станет полностью логичным. А касательным к голу будет именно Роналду. Он прострелит с фланга, но Куардадо не дадут пробить. И мяч улетит точно в нападающего, который и пробьет мимо Дадида де Хеа.

Уже позже будут удары Жоау Канселу (спасет вратарь), удар со штрафного Роналду (отобьет де Хеа) и добивание Блеза Матюиди (тоже уверенно сыграет голкипер).

Второй тайм начнется с удара Роналду точно в девятку ворот, но и здесь де Хеа будет на высоте.

Читайте также: Шахтер – Манчестер Сити: видео голов матча

Матч так и закончился минимальной победой "Ювентуса". В активе "Старой синьоры" три победы и 9 набранных очков. МЮ второй с четырьмя баллами в активе.

Стоит заметить, что за весь матч Моуринью так и не проведет ни одной замены в "Манчестер Юнайтед"

Видео обзор матча МЮ – Ювентус