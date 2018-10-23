11:19
24 окт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      АВАРИЯ С КРАНОМ В КИЕВЕ ТАРИФЫ НА ГАЗ ТЕРАКТ В КОЛЛЕДЖЕ В КЕРЧИ ДТП С АКТЕРАМИ ДИЗЕЛЬ ШОУ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Убийственный рэп Oxxxymiron. Патриарх Кадыров
      Вєсті Кремля
      20:52, 23 октября
      Вести.UA. Тягнибок ответит на санкции РФ. Чертовский трезубец Царева
      Вєсті.UA
      20:16, 23 октября
      Телеканал в консульстве, или план "Б" по-венгерски: чем закончится скандал с паспортами
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Советская женщина
      Згадати все
      23:00, 23 октября
      Телеканал новостей 24 Новости Спорт
      АВАРИЯ С КРАНОМ В КИЕВЕ ТАРИФЫ НА ГАЗ ТЕРАКТ В КОЛЛЕДЖЕ В КЕРЧИ ДТП С АКТЕРАМИ ДИЗЕЛЬ ШОУ

      "Ювентус" на выезде обыграл "Манчестер Юнайтед": видеообзор матча

      753 Читати новину українською
      МЮ – Ювентус видео голов
      МЮ – Ювентус видео голов

      Одним из центральных матчей в Лиге чемпионов 23 октября стала встреча "Манчестер Юнайтед" и "Ювентуса" на "Олд Траффорд".

      Манчестер Юнайтед – Ювентус 0:1
      Гол: Дибала, 17

      Это был матч, в котором португалец Криштиану Роналду снова возвращался на стадион играть против команды, где он получил славу. В то время как МЮ тренирует его соотечественник Жозе Моуринью, который тренировал его в "Реале". Также за "красных дьяволов" выступает еще один игрок, который стал известным именно в "Ювентусе" – Погба.

      Читайте также: Лига чемпионов: видео голов и результаты матчей 23 октября

      Именно француз и создаст единый острый момент МЮ за весь матч, когда мяч после его удара попадет в штангу, а затем от головы вратаря Войцеха Щенсны полетит в поле. Но это будет уже во втором тайме.

      До этого в первом тайме "Ювентус" просто "уничтожит" МЮ на их поле. Поэтому гол Дибала станет полностью логичным. А касательным к голу будет именно Роналду. Он прострелит с фланга, но Куардадо не дадут пробить. И мяч улетит точно в нападающего, который и пробьет мимо Дадида де Хеа.

      Уже позже будут удары Жоау Канселу (спасет вратарь), удар со штрафного Роналду (отобьет де Хеа) и добивание Блеза Матюиди (тоже уверенно сыграет голкипер).

      Второй тайм начнется с удара Роналду точно в девятку ворот, но и здесь де Хеа будет на высоте.

      Читайте также: Шахтер – Манчестер Сити: видео голов матча

      Матч так и закончился минимальной победой "Ювентуса". В активе "Старой синьоры" три победы и 9 набранных очков. МЮ второй с четырьмя баллами в активе.

      Стоит заметить, что за весь матч Моуринью так и не проведет ни одной замены в "Манчестер Юнайтед"

      Видео обзор матча МЮ – Ювентус

       

      Теги: Спорт Лига чемпионов Футбол
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за 23 октября
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Аутизм у детей: что это такое, как распознать и к кому обращаться
      сегодня , 11:00 Аутизм у детей: что это такое, как распознать и к кому обращаться
      Катерина Петренко
      Обучение за рубежом: почему молодежь выбирает западные вузы и как изменить ситуацию?
      сегодня , 10:02 Обучение за рубежом: почему молодежь выбирает западные вузы и как изменить ситуацию?
      Інна Жолобович
      Ціна держави: хто насправді наповнює бюджет України
      сегодня , 10:00 Ціна держави: хто насправді наповнює бюджет України
      Віталій Шабунін
      Перший вітчизняний: куди і за скільки полетить лоукост Sky-Up
      сегодня , 08:40 Перший вітчизняний: куди і за скільки полетить лоукост Sky-Up
      Артем Овдієнко
      Лига чемпионов: видео голов и результаты матчей 23 октября
      сегодня , 08:33 Лига чемпионов: видео голов и результаты матчей 23 октября
      Паралимпиада-2018: медальный зачет
       18 марта , 09:05
      Видео боя Ломаченко – Линарес
       13 мая , 06:50
      WBO рекомендует Пакьяо и Брэдли провести реванш
       21 июня 2012 , 15:33
      Гонки: Клемма Дезале перехватил лидерство в общем зачете мотокросса MX-1
       3 июля 2012 , 10:57
      Марадона может возглавить один из грандов АПЛ
       12 декабря 2013 , 19:32
      Кучер: Это был один из худших матчей сборной при Фоменко
       12 сентября 2014 , 15:58
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук