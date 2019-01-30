"Манчестер Юнайтед" неожиданно прервал 8-матчевую победную серию: видео

"Манчестер Юнайтед" едва не потерпел первое поражение под руководством Уле Гуннара Сульшера. Дома на "Олд Траффорд" манкунианцы сыграли вничью с "Бернли".

Манчестер Юнайтед – Бернли 2:2

Голы: Погба, 87 (пен), Линделеф, 90+2 – Барнс, 51, Вуд, 81

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"Манчестер Юнайтед" был близок к поражению, уступая до 88 минуты "Бернли" 0:2, но к концу матча все-таки сумел сравнять счет.

Сначала Погба ударом с пенальти сократил разрыв в счете, а в компенсированное арбитром время Линдельоф удачно сыграл на добивании на дальней штанге.

"Манчестер Юнайтед" впервые после восьми побед подряд не сумел победить под руководством нового наставника.

Видеообзор матча Манчестер Юнайтед – Бернли

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