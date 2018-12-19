"Манчестер Юнайтед" официально представил нового тренера
Английский "Манчестер Юнайтед" представил нового главного тренера.
Бывший форвард команды Оле-Гуннар Сульшер стал исполняющим обязанности главного тренера.
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Ранее СМИ сообщали, что официальный сайт "красных дьяволов" сообщил о назначении бывшего форварда команды Оле-Гуннара Сульшера исполняющим обязанности главного тренера, однако удалил новость.
Напомним, что "Манчестер Юнайтед" уволил главного тренера команды Жозе Моуринью после поражения "Ливерпулю" в чемпионате Англии.
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Источник: 24 Канал
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