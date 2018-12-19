"Манчестер Юнайтед" официально представил нового тренера

Английский "Манчестер Юнайтед" представил нового главного тренера.

Бывший форвард команды Оле-Гуннар Сульшер стал исполняющим обязанности главного тренера.

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Ранее СМИ сообщали, что официальный сайт "красных дьяволов" сообщил о назначении бывшего форварда команды Оле-Гуннара Сульшера исполняющим обязанности главного тренера, однако удалил новость.

We can confirm that Ole Gunnar Solskjaer has been appointed as caretaker manager until the end of the 2018/19 season.



He will be joined by Mike Phelan as first-team coach, together with Michael Carrick and Kieran McKenna. #MUFC — Manchester United (@ManUtd) 19 декабря 2018 г.

Напомним, что "Манчестер Юнайтед" уволил главного тренера команды Жозе Моуринью после поражения "Ливерпулю" в чемпионате Англии.

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