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      "Манчестер Юнайтед" официально уволил Моуринью

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      Моуринью уволили из Манчестер Юнайтед
      Жозе Моуринью покинул "Манчестер Юнайтед"

      Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью покинул свой пост.

      Об этом сообщает официальный сайт "красных дьяволов".

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      Клуб хотел бы поблагодарить Жозе за его работу в "Манчестер Юнайтед" и пожелать ему успеха в будущем. Вскоре будет объявлено о назначении временного наставника до конца сезона, в то время как клуб начинает поиск нового тренера,– говорится в сообщении "Юнайтед".

      Отметим, что отставка Жозе Моуринью будет стоить "Манчестер Юнайтед" крупной суммы. По информации Mirror, португалец получит компенсацию в размере 24 млн евро.

      Напомним, "Манчестер Юнайтед" занимает шестое место в чемпионате Англии, набрав 26 очков в 17 матчах.

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      Теги: Спорт Футбол Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью
      Источник: 24 Канал
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