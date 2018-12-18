"Манчестер Юнайтед" официально уволил Моуринью

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью покинул свой пост.

Об этом сообщает официальный сайт "красных дьяволов".

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Клуб хотел бы поблагодарить Жозе за его работу в "Манчестер Юнайтед" и пожелать ему успеха в будущем. Вскоре будет объявлено о назначении временного наставника до конца сезона, в то время как клуб начинает поиск нового тренера,– говорится в сообщении "Юнайтед".

Отметим, что отставка Жозе Моуринью будет стоить "Манчестер Юнайтед" крупной суммы. По информации Mirror, португалец получит компенсацию в размере 24 млн евро.

Напомним, "Манчестер Юнайтед" занимает шестое место в чемпионате Англии, набрав 26 очков в 17 матчах.

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