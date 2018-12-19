"Манчестер Юнайтед" представил нового тренера, но в клубе передумали

Английский "Манчестер Юнайтед", который вчера отправил в отставку португальца Жозе Моуринью, сообщил о назначении нового тренера. Но через некоторое время в клубе изменили решение.

Как сообщает BBC, официальный сайт "красных дьяволов" сообщил о назначении бывшего форварда команды Оле-Гуннара Сульшера исполняющим обязанности главного тренера.

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"Манкунианцы" разместили видео с победным голом норвежца в финале Лиги чемпионов-1999 года с текстом "Сульшер становится нашим и.о. через 20 лет после требла, когда он забил тот самый гол на "Камп Ноу".

Позднее эта страница с сайта была удалена.

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Что интересно, премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг успела поздравить Сульшера с назначением: "Великий день для норвежского футбола. Удачи с "красными дьяволами", но позже удалила твит.

Напомним, что "Манчестер Юнайтед" уволил главного тренера команды Жозе Моуринью после поражения "Ливерпуля" в чемпионате Англии.

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