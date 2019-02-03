14:18
3 фев 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЕПИФАНИЙ УМЕР ДЕЦЛ – КИРИЛЛ ТОЛМАЦКИЙ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 АНОМАЛЬНЫЕ МОРОЗЫ В США
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Заоблачные рейтинги РФ. Почему россияне сбивают беспилотники
      Вєсті Кремля
      18:17, 2 февраля
      Вести.UA. Жир: Путинская птичка в кокошнике. Бессмысленные советы Азарова
      Вєсті.UA
      19:09, 2 февраля
      Афера, что ведет к ФБР: куда на самом деле тратят миллионы из коммунальных платежек днепрян
      ЦРУ
      09:00, 1 февраля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить всё: Советский мужчина
      Згадати все
      22:56, 1 февраля
      Телеканал новостей 24 Новости Спорт
      ЕПИФАНИЙ УМЕР ДЕЦЛ – КИРИЛЛ ТОЛМАЦКИЙ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 АНОМАЛЬНЫЕ МОРОЗЫ В США

      Манчестер Сити – Арсенал: где смотреть онлайн матча чемпионата Англии

      18 Читати новину українською
      Манчестер Сити - Арсенал: где смотреть онлайн матч АПЛ
      Манчестер Сити - Арсенал: где смотреть онлайн матча чемпионата Англии / thepostghana.com

      "Манчестер Сити" украинца Александра Зинченко в рамках 25 тура чемпионата Англии примет лондонский "Арсенал". В Украине матч можно будет посмотреть как по телевидению, так и онлайн.

      Прямую трансляцию противостояния "Манчестер Сити" – "Арсенал" можно будет посмотреть на украинском телеканале "Футбол 2". Начало трансляции со стадиона – в 18:25. Сама игра начнется в 18:30.

      Читайте также: Манчестер Сити – Арсенал: прогноз букмекеров на матч АПЛ

      Отметим, что матчу будет предшествовать программа "Check-in", которая начнется в 18:00. В ней ведущие и болельщики в футбольном пабе попытаются спрогнозировать исход матча.

      Смотреть онлайн "Манчестер Сити" – "Арсенал" можно и на сайте видеосервиса Oll.tv. Но стоит заметить, что доступ к трансляции требует регистрации на сайте. Кроме того, он платный. За просмотр видео в течение 24 часов придется заплатить 39 гривен. Или можно оформить месячный абонемент за 69 гривен.

      В чемпионате Англии "Арсенал" не побеждает "Сити" вот уже 6 матчей. Последняя победа "пушкарей" датирована еще 21 декабря 2015 года. Последняя игра между командами 12 августа завершилась уверенной выездной победой подопечных Пепа Гвардиолы – 0:2.

      Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram

      Теги: Футбол Спорт Манчестер Сити Арсенал
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Тимошенко, Зеленський, Порошенко: хто буде плакати, а хто візьме до рук булаву
      сегодня , 14:00 Тимошенко, Зеленський, Порошенко: хто буде плакати, а хто візьме до рук булаву
      Крістіна Бердинських 72
      Українці після Революції Гідності: запалу вистачило ненадовго
      сегодня , 12:01 Українці після Революції Гідності: запалу вистачило ненадовго
      Артем Овдієнко 673
      Главные новости 2 февраля: Россия и США выходят из ракетного договора, весть от пленных моряков
      сегодня , 09:03 Главные новости 2 февраля: Россия и США выходят из ракетного договора, весть от пленных моряков
      704
      На каком языке должны говорить политики
      сегодня , 08:40 На каком языке должны говорить политики
      Олександр Гаврутенко 789
      Громадська активістка дає нове життя історичним дверям
      2 февраля , 22:00 Громадська активістка дає нове життя історичним дверям
      Ukrainer 733
      Паралимпиада-2018: медальный зачет
       18 марта 2018 , 09:05
      Видео боя Ломаченко – Линарес
       13 мая 2018 , 06:50
      Формула-1: Нюрбургринг погасит 254 млн евро долгов перед FOM
       3 августа 2012 , 20:01
      Велогонщик Марк Кавендиш одержал вторую победу в сезоне
       6 февраля 2013 , 01:28
      Официально: "Арсенал" снялся со всех соревнований
       1 ноября 2013 , 14:16
      Футболист "Шахтера" Фред получил вызов в Олимпийскую сборную Бразилии
       8 марта 2015 , 11:16
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук