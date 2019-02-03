Манчестер Сити – Арсенал: где смотреть онлайн матча чемпионата Англии

"Манчестер Сити" украинца Александра Зинченко в рамках 25 тура чемпионата Англии примет лондонский "Арсенал". В Украине матч можно будет посмотреть как по телевидению, так и онлайн.

Прямую трансляцию противостояния "Манчестер Сити" – "Арсенал" можно будет посмотреть на украинском телеканале "Футбол 2". Начало трансляции со стадиона – в 18:25. Сама игра начнется в 18:30.

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Отметим, что матчу будет предшествовать программа "Check-in", которая начнется в 18:00. В ней ведущие и болельщики в футбольном пабе попытаются спрогнозировать исход матча.

Смотреть онлайн "Манчестер Сити" – "Арсенал" можно и на сайте видеосервиса Oll.tv. Но стоит заметить, что доступ к трансляции требует регистрации на сайте. Кроме того, он платный. За просмотр видео в течение 24 часов придется заплатить 39 гривен. Или можно оформить месячный абонемент за 69 гривен.

В чемпионате Англии "Арсенал" не побеждает "Сити" вот уже 6 матчей. Последняя победа "пушкарей" датирована еще 21 декабря 2015 года. Последняя игра между командами 12 августа завершилась уверенной выездной победой подопечных Пепа Гвардиолы – 0:2.

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