"Манчестер Сити" без украинца Зинченко потерпел второе поражение подряд

"Манчестер Сити" потерпел второе подряд поражение в чемпионате АПЛ. В рамках 19-го тура действующий чемпион играл на выезде против "Лестера". Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Лестер – Манчестер Сити 2:1

Голи: Олбрайтон, 19, Рикарду Перейра, 81 – Бернарду Силва, 14

Удаление: Делф, 89

Читайте также: Полузащитник "Карпат" перебрался в европейский чемпионат

"Горожане" открыли счет на 14-й минуте, усилиями Бернардо Силвы, однако "Лестер" очень быстро сравнял счет. Отличился Олбрайтон. Во втором тайме "Лестер" мог выходить вперед уже в начале тайма, однако Варды не реализовал выход один на один.

На 81-й минуте Рикарду Перейра все же забил второй мяч. "Лестер" одержал вторую победу подряд, а "Сити" наоборот, проиграл второй матч подряд и отстает от "Ливерпуля" уже на 6 очков.

Что касается украинца Александра Зинченко, то он оказался на этот матч в заявке, однако выйти на поле ему так и не было суждено.

Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24