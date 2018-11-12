В 12-м туре английской премьер-лиги (АПЛ) "Манчестер Сити" уверенно обыграл "Манчестер Юнайтед" – 3:1.

Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед 3:1

Голы: Сильва Д., 12, Агуэро, 48, Гюндоган, 86 – Марсьяль, 58

Читайте также: "Барселона" сенсационно проиграла впервые за последние 10 матчей

"Горожане" повели в счете на 11-й минуте – Бернарду Силва сбросил мяч в центр на Давида Сильву, а тот уверенно переиграл Де Хеа.

В начале второго тайма "Сити" увеличили преимущество благодаря точному удару форварда Серхио Агуэро. На 58-й минуте "красные дьяволы" отыграли один мяч благодаря пенальти, который реализовал нападающий Антони Марсьяль. В концовке отличился хавбек "горожан" Илкай Гюндоган.

Отметим, что украинец Александр Зинченко не попал в заявку "Манчестер Сити" на этот матч.

Таким образом, благодаря победе в манчестерском дерби "горожане" набрали 32 очка и вернулись на первую строчку в АПЛ. Подопечные Жозе Моуринью занимают лишь восьмую строчку, имея в активе 20 пунктов.

Видеообзор матча Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед

Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24