"Манчестер Сити" ярко выиграл дерби у "Манчестер Юнайтед": видео голов
В 12-м туре английской премьер-лиги (АПЛ) "Манчестер Сити" уверенно обыграл "Манчестер Юнайтед" – 3:1.
Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед 3:1
Голы: Сильва Д., 12, Агуэро, 48, Гюндоган, 86 – Марсьяль, 58
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"Горожане" повели в счете на 11-й минуте – Бернарду Силва сбросил мяч в центр на Давида Сильву, а тот уверенно переиграл Де Хеа.
В начале второго тайма "Сити" увеличили преимущество благодаря точному удару форварда Серхио Агуэро. На 58-й минуте "красные дьяволы" отыграли один мяч благодаря пенальти, который реализовал нападающий Антони Марсьяль. В концовке отличился хавбек "горожан" Илкай Гюндоган.
Отметим, что украинец Александр Зинченко не попал в заявку "Манчестер Сити" на этот матч.
Таким образом, благодаря победе в манчестерском дерби "горожане" набрали 32 очка и вернулись на первую строчку в АПЛ. Подопечные Жозе Моуринью занимают лишь восьмую строчку, имея в активе 20 пунктов.
Видеообзор матча Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед
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