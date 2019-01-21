"Манчестер Сити" одержал четвертую подряд победу в АПЛ

В поединке 23-го тура АПЛ "Манчестер Сити" удержал темп лидера. Команда Гвардиолы одержала сенсационную победу над главным аутсайдером чемпионата – "Хаддерсфилдом".

Фундамент разгрома заложил фланговый защитник гостей Данило на восемнадцатой минуте.

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А во втором тайме за дело взялись представители атаки Рахим Стерлинг и Лерой Сане.

В результате 3:0. Это уже четвертая подряд победа "Манчестер Сити" в чемпионате, горожане отстают от "Ливерпуля" на четыре очка.

Стоит добавить, что украинец Александр Зинченко не попал в заявку "МС" на игру.

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