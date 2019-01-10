"Манчестер Сити" отдаст Зинченко в аренду российскому клубу
Игрок "Манчестер Сити" Александр Зинченко может вернуться в Россию. Футболист сборной Украины может продолжить карьеру в "Уфе" на правах аренды.
Об этом сообщает журналист Sky Sport Italia Франческо Пьетрелла.
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По его информации, переход может быть оформлен в зимнее трансферное окно.
Как известно, 22-летний украинец ранее выступал в составе российского клуба, именно оттуда он перешел в манчестерский клуб летом 2016 года.
В текущем сезоне хавбек провел 11 матчей в составе "Манчестер Сити", в которых забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.
Источник: 24 Канал
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