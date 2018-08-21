"Манчестер Сити" отказался продавать Александра Зинченко в Испанию
Игрок "Манчестер Сити" Александр Зинченко пока не покинет Етихад. "Горожане" отказали "Бетису" в трансфере украинца.
Испанский клуб предлагал за молодого украинца 12 миллионов евро, но "горожане" не приняли это предложение, сообщает портал Eldesmarque.
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Также отмечается, что переговоры продолжаются, "Бетис" попытается договориться об аренде Зинченко. Испанцам нравится универсальность украинца, и они стремятся любой ценой иметь его в своих рядах.
Напомним, ранее "Вулверхэмптон" предлагал за Зинченко 16 млн евро, но игрок сборной Украины отказался менять клуб.
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Источник: 24 Канал
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