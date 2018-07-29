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"Манчестер Сити" переиграл "Баварию": Зинченко отыграл весь матч

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Александр Зинченко отыграл 90 минут в матче против "Баварии"
Александр Зинченко отыграл 90 минут в матче против "Баварии" / Getty Images

Украинский футболист Александр Зинченко принял участие в волевой победе "Манчестер Сити" над чемпионом Германии "Баварией" – 3:2.

21-летний футболист сборной Украины провел на поле весь матч. Игрок действовал на позиции левого защитника.

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Примечательно, что именно с позиции Зинченко были забиты два гола мюнхенцами. Сначала с левого фланга украинца прострел выполнил Рафинья , на него откликнулся Шабани. А второй гол стал результатом рывка Роббена, который получил отличный заброс со стороны Рибери.

Этим матчем "Манчестер Сити" завершил выступления на International Champions Cup-2018. В рамках турнира Александр Зинченко выходил в трех поединках в основе, дважды отыграв на поле все 90 минут.

Следующий матч команда Пепа Гвардиолы сыграет против "Челси" 5 августа в Суперкубке Англии.

"Бавария" – "Манчестер Сити" 2:3

Голы: Шабани, 15, Роббен, 24 – Бернарду Силва, 45+1, 70, Нмеча, 51

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Теги: Новости спорта
Источник: 24 Канал
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