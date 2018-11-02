"Манчестер Сити" потерял ключевого полузащитника перед матчем с "Шахтером" в Лиге чемпионов

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне получил травму в матче против "Фулхэма" и не сыграет против донецкого "Шахтера" в Лиге чемпионов. Игра в Манчестере запланирована на 7 ноября.

Игрок повредил связки колена, из-за чего пропустит 5-6 недель. Однако ему удалось избежать необходимости хирургического вмешательства, сообщили в клубе.

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Поэтому футболист точно пропустит матчи с "Шахтером", "Лионом" и "Хоффенхаймом" в Лиге чемпионов, а также матчи чемпионата Англии против "Манчестер Юнайтед", "Вест Хэма", "Бормут", "Уотфорда" и "Челси".

Напомним, в матче против "Фулхэма" сыграл украинский игрок "МанСити" Александр Зинченко, а сам клуб победил 2:0. Украинец провел на поле весь матч на позиции левого защитника.