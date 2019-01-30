"Манчестер Сити" сенсационно уступил "Ньюкаслу" и подарил шанс "Ливерпулю": видео
"Манчестер Сити" в рамках 24 тура английской Премьер-лиги сенсационно уступил на выезде "Ньюкаслу" со счетом 1:2.
Ньюкасл – Манчестер Сити 2:1
Голы: Рондон, 66, Ритчи, 80 (пен) – Агуэро, 1
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Один из претендентов на золото в АПЛ мгновенно взялся за дело: Серхио Агуэро поразил ворота "сорок" уже на 26 секунде матча.
Однако, этот гол оказался последним для "Манчестер Сити". Во втором тайме Соломон Рондон сравнял счет на 66 минуте встречи, а на 81-й хозяева поля и вовсе вышли вперед благодаря успешно реализованному пенальти.
Таким образом, "Манчестер Сити" не сумел сократить отставание от "Ливерпуля", а уже 30 января "красные" могут увеличить отрыв до 7 очков. "Ньюкасл" набрал 24 очка и сумел оторваться от зоны вылета уже на 5 баллов.
Видеообзор матча Ньюкасл – Манчестер Сити
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