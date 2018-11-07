В среду, 7 ноября, донецкий "Шахтер" сыграет на выезде против английского "Манчестер Сити". Это будет матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. Все самое ценное вокруг этого матча - в анонсе сайта 24 Канала.

Манчестер Сити – Шахтер. Главное

Дата: 7 ноября, 22:00.

Стадион: "Этихад", Манчестер.

Главный арбитр: Виктор Кашшаи

Телетрансляция на телеканале "Футбол 2", сайте Oll.tv

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Предыдущий матч

Последний раз эти команды встречались между собой две недели назад. 23 октября в Харькове на стадионе "Металлист" гости одержали более чем убедительную победу 0:3.

"Шахтер" в этом матче ничего не сумел противопоставить "Мансити". Подопечные Пепа Гвардиолы за игру 24 раза пробивали по воротам "Шахтера" (5 из них – в створ). "Горняки" на это ответили 14 моментами, но лишь дважды пробивали в створ ворот.

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Но здесь стоит отметить, что за донецкую команду в этом матче не сыграли два ключевых игрока – Тайсон и Марлос. В Манчестере они уже могут выйти на поле.

Перед игрой

К этому матчу обе команды подходят в хорошем состоянии. "Шахтер" перед этим на выходных одержал волевую победу над "Динамо" в чемпионате Украины и оторвался от соперника на 8 очков. Победный гол был забит на последних секундах матча.

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Еще лучше должен чувствовать себя "Мансити" – они разгромили на выходных "Саутгемптон" 6:1 в чемпионате Англии и возглавили турнирную таблицу, опередив на два очка "Челси" и "Ливерпуль". Команда идет без поражений в чемпионате.

Проблемы "Шахтера" и "Манчестер Сити"

В отличие от матча в Харькове, к этой игре команды подходят почти без проблем. У "Шахтера" восстановились Тайсон и Марлос. Однако со старта может выйти лишь один.

"Тайсон уже провел тайм в последнем матче и готов завтра выйти в старте. Картина с Марлосом несколько отличная. Он тренировался только последние два дня и еще не находится в своих лучших кондициях, чтобы действовать с первых минут", – заявил перед матчем главный тренер "Шахтер" Паулу Фонсека.

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Что касается "Мансити", то в команде восстановились два игрока, которые могут выйти в матче против "горняков". Это полузащитник Илкай Гюндоган и защитник Николас Отаменди. Но есть и потери. Команда не сможет рассчитывать на полузащитника Кевина де Брюйне и защитника Эльякима Мангаля.

Изюминка матча

Матч доверено обслуживать венгерской бригаде арбитров во главе с Виктором Кашшаи. Украинским болельщикам он известен тем, что не засчитал гол Марко Девича в ворота сборной Англии на Евро-2012.

Пересекался этот арбитр и с донецким "Шахтером". Он обслуживал матч 1/8 финала Кубка УЕФА между испанской "Севильей" и "Шахтером" в сезоне 2006-2007. Тогда игра закончилась со счетом 2:2. Впоследствии матч в Донецке "горняки" проиграли со счетом 2:3 в экстратайме. "Шахтер" пропустил второй гол на 90+4 минуте от вратаря Андреаса Палопа, который сравнял счет в матче и по сумме двух игр. Третий гол, который и вывел "Севилью" в следующий раунд, был забит уже в экстратайме.

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Слово тренерам

"Каждая игра важна, и вы должны ее ценить, готовиться и планировать свои действия. Матч с "Шахтером" является важным, ведь он ближайший. После поражения от "Лиона" мы относимся ко всем встречам группового турнира как к финалу. Имеем шанс выйти из группы, это главное задание, а затем у нас будет три-четыре дня на подготовку к поединку с "Манчестер Юнайтед"", – заявил Пеп Гвардиола.

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"Ожидаю сложного поединка. С "Манчестер Сити" всегда очень трудно – это одна из лучших команд мира, и прошедший матч это показал. Что для нас важно? Не терять себя, а оставаться собой, демонстрировать смелость и свой футбол, понимая при этом, что мы не должны ошибаться, играя с таким соперником", – сказал Паулу Фонсека.

Прогноз

"Манчестер Сити" еще не решил задачу выхода из группы. Поэтому в матче против "Шахтера" хозяева поля будут рассчитывать только на победу. С возвращением Тайсона "горняки" уже не будут выглядеть так беспомощно в нападении. И их победа в этом матче будет на уровне сенсации. Следует ожидать немалой борьбы, но итоговой победы "Мансити" с разницей минимума в два гола.