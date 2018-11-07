Матч между "Манчестер Сити" и "Шахтером" в Лиге чемпионов закончился разгромом "горняков". А также скандальным решением арбитра назначить пенальти за фол, которого не было.

Манчестер Сити – Шахтер 6:0

Голы: Сильва, 13, Жезус, 24 (пен), 72 (пен), 90+2, Стерлинг, 49, Марез, 84

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В этом матче в стартовом составе "Манчестер Сити" на игру вышел Александр Зинченко. Он является воспитанником донецкого клуба. И именно он приложится к разгрому "горняков", когда во втором тайме будет ассистировать Стерлингу, забьет третий гол.

В целом "Манчестер Сити" сразу захватил инициативу в матче. Еще в начале игры "Шахтер" что-то пытался создать впереди (момент Мораеса), но его быстро закрыли, оставив без мяча и поддержки партнеров.

Первый гол в матче "Мансити" забил уже на 13-й минуте, когда Давид Сильва (в этом матче за английскую команду играли два Силвы – испанец Давид и португалец Бернарду) из-за спины Кривцова переправил в касание мяч в сетку ворот. Пас отдал Марез, который на фланге обыграл Ракицкого и Исмаили.

Уже после этого на 23-й минуте в ворота "Шахтера" назначили пенальти. Но за фол, которого не было. Стерлинг зацепился за газон в штрафной площадке, и арбитр Виктор Кашшаи (тот самый, который не засчитал гол Марко Девича за сборную Украины в ворота Англии на Евро-2012) назначил пенальти. Его реализовал Жезус. Впоследствии бразилец оформит хет-трик, но это будет уже во втором тайме.

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Сам второй тайм начался с гола Стерлинга. Пас на англичанина отдал Зинченко, и полузащитник уже чуть ли не в падении пробивал по воротам Пятова. Удар получился довольно метким.

К слову, после этого игроки "Манчестер Сити" неоднократно падали в штрафной площадке "Шахтера", но Кашшаи не назначал пенальти. Пока Степаненко не сыграл не по правилам правил против Давида Силвы. На этот раз основания назначить пенальти были, и Кашшаи зафиксировал фол. С отметки снова пробивал Жезус.

Все, на что сподобились дончане в ответ – мощный удар со штрафного в исполнении Ракицкого. И Эдерсон справился с ударом.

Весьма показательным стал пятый гол в ворота "горняков". Игроки "Шахтера" находились в позиционной атаке на половине поля соперника, но Матвиенко ошибся, когда отдал пас назад на Степаненко. Мяч быстро перехватили игроки в голубых футболках, и уже через мгновение Марез пробивал по воротам Пятова. Мяч прошел под ногами у вратаря.

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Шестой гол в матче был забит, когда уже шло добавленное арбитром время. Опять ошибка игроков "Шахтера", мяч попадает к Жезуса, и бразилец перебрасывает голкипера, вышедшего из ворот на перехват за пределы штрафной.

"Шахтер" проигрывает и остается на последнем месте с двумя очками. При этом "горняки" не потеряли шанс на выход в плей-офф Лиги чемпионов. Для этого надо выигрывать два следующих матча против "Лиона" дома и "Хоффенхайма" на выезде. И чтобы эти команды свои матчи проиграли "Манчестер Сити".