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      Манчестер Сити – Шахтер: онлайн матча Лиги чемпионов

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      Манчестер Сити – Шахтер онлайн матча
      Манчестер Сити – Шахтер онлайн матча / ФК "Шахтар"

      Матч между "Шахтером" и "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов состоится в среду, 7 ноября. Это будет игра четвертого тура группового этапа турнира. Онлайн матча "Манчестер Сити" – "Шахтер" – на сайте 24 Канала.

      Игра "Манчестер Сити" – "Шахтер" начнется в 22:00. В первом матче между этими командами в Харькове гости одержали убедительную победу 0:3.

      Читайте также: Манчестер Сити – Шахтер: анонс матча Лиги чемпионов

      Стоит отметить, что в этом матче "Шахтеру" поможет Тайсон, который восстановился от травмы. Марлос тоже может выйти на поле, но он еще не готов играть все 90 минут.

       

       

      Теги: Спорт Футбол Шахтер Лига чемпионов
      Источник: 24 Канал
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