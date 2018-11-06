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      Манчестер Сити – Шахтер: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

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      Манчестер Сити – Шахтер прогноз букмекеров
      Манчестер Сити – Шахтер прогноз букмекеров / ФК "Шахтер"

      В среду, 7 ноября, донецкий "Шахтер" играет на выезде против английского "Манчестер Сити". Букмекеры оценили шансы на успех украинской команды в этом матче.

      "Шахтер", по мнению букмекеров, является откровенным аутсайдером в этом матче. И победа в игре против "Манчестер Сити" будет считаться сенсационной. Для примера, букмекерская контора William Hill оценила шансы на победу "горняков" коэффициентом 23,00. В то время как на "Манчестер Сити" принимают с коэффициентом 1,10. Ничья тоже маловероятна – коэффициент 11,00.

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      Наибольший коэффициент на победу "Шахтера" выставлен в Marathon bet – 26,00. На хозяев поля почти без изменений – 1,11. Насчет ничьи, то здесь ее оценили в 11,50.

      Наименьший коэффициент на победу "горняков" в PariMatch. Ставку на это принимают с показателем в 21,00. Победа "МанСити" аналогична предыдущим – 1,11. На то, что команды сыграют вничью – коэффициент 11,00.

      В "Фаворит спорт" самый низкий коэффициент на ничью в этом матче – 10,50. Относительно победы "Манчестер Сити", то на нее стоит коэффициент 1,11, на победу "Шахтера" – 23,00.

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      Напомним, матч "Манчестер Сити" – "Шахтер" состоится в среду, 7 ноября. Начало матча в 22:00. Онлайн матча, видео голов и обзор игры – на сайте 24 Канала. В домашней игре "Шахтер" разгромно уступил "Сити".

      Теги: Футбол Спорт Лига чемпионов Шахтер
      Источник: 24 Канал
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