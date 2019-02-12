Мангер не мог спуститься с Марса, – Найем о новом витке в деле Гандзюк

Народный депутат Мустафа Найем отмечает, что о преступлениях, которые происходили в Херсонской области, не могла не знать исполнительная власть, включая председателя Херсонской ОГА Андрея Гордеева в его заместителя Евгения Рищука. По словам политика, если никто из них об этом не знал, то возникает вопрос, соответствуют ли эти чиновники занимаемым должностям.

На протяжении длительного времени в Херсонской области происходили незаконная вырубка и вывоз леса. Местные активисты считают причастными к этому Гордеева и Рищука, а главу Херсонского облсовета Владислава Мангера обвиняют в покрывательстве такого нелегального бизнеса

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Как подчеркнул Мустафа Найем в эфире 24 канала, все разрешения на вырубку леса, на работу в области конкретных предприятий – все это происходит с разрешения исполнительной власти. Следовательно, о ситуации с лесом в регионе стопроцентно знали председатель Херсонской ОГА Андрей Гордеев и его заместитель Евгений Рищук. Политик убеждает, что последний управлял именно экономической частью этих сделок.

"Сейчас у всех возникают обоснованные подозрения, а почему так произошло, что в области воровали лес, вырубили его, происходили откровенно уголовные преступления, когда заказывали поджог леса, заказывали людей. А что в это время делал глава облгосадминистрации. Он сообщал в правоохранительные органы о том, что в его области такие вещи происходят, или он вообще не знал? Если он не знал, возникает вопрос соответствия занимаемой должности. Вместе с тем, сейчас складывается такое впечатление, что Мангер спустился с Марса, сам что-то делал, а все остальные просто сейчас удивляются, что такие вещи происходят", – отметил народный избранник.

К слову, как Гордеев, так и Рищук являются представителями президентского "Блока Петра Порошенко", а Мангер был членом "Батькивщины", но из-за скандала со смертью Екатерины Гандзюк его исключили из политсилы. По словам активистов, все три чиновника сотрудничали с официальным подозреваемым в организации убийства Левиным по криминальному прозвищу "Москал-младший". Однако подозрение пока объявили только Мангеру. Что касается Екатерины Гандзюк, то она боролась с коррупцией в Херсонской области во всех ее проявлениях, в том числе и с незаконной вырубкой леса.

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"Понятно, что сейчас, в ситуации выборов у всех будут возникать подозрения, что действующая власть, что генпрокурор, что БПП будут использовать дело Гандзюк ради войны со своими оппонентами. Давайте будем откровенны, господин Луценко представляет "Блок Петра Порошенко", он является соратником Петра Порошенко. Господин Гордеев является ставленником Петра Порошенко. Его заместитель назначался им самим. Для того, чтобы такие подозрения были исчерпаны, должно быть прозрачное расследование, чтобы генпрокурор Луценко вышел с материалами дела и показал, что вырубка леса невозможна без исполнительной власти. Невозможно, когда вырубают и вывозят лес, что об этом не знали правоохранители, чтобы это не знал прокурор области, СБА и полиция, облгосадминистрация", – констатировал политик.

Глава Генпрокуратуры Юрий Луценко убеждает, что правоохранители не имеют никаких доказательств, которые бы подтвердили причастность Гордеева к убийству Гандзюк. Правда, по словам генпрокурора, его заместитель Рищук сейчас находится в СБУ. Также Луценко сообщил, что следствие располагает определенными фактами и доказательствами в отношении заместителя председателя Херсонской ОГА.

"Они свидетельствуют о его вероятной коррумпированной деятельности, также связанной с поджогами леса. Сейчас он дает показания в СБУ. Если доказательств будет достаточно, ему будет также предъявлено обвинение", – рассказал он.

Генпрокурор отметил, что доказательствами осведомленности Рищука о плане Мангера и других участников убийства Гандзюк на данный момент следствие не располагает.

Кроме того, глава ГПУ заявил, что следствие "будет объявлять подозрения всем лицам, независимо от их должностей, партийной принадлежности и других признаков", но для этого необходимо достаточное количество доказательств.

Какие события предшествовали объявлению подозрения Мангеру:

• 8 февраля, через полгода после нападения на Екатерину Гандзюк и через три месяца после ее смерти, ее друзья и активисты пришли под Администрацию Президента и офис "Батькивщины" с вопросом "Кто же заказал Екатерину Гандзюк?". Их не устраивали результаты расследования, так как ни одну фамилию заказчиков официальное следствие тогда не назвало.

• Под АП протестующие требовали исключения Гордеева и Рищука из партии и увольнения их с должностей. А затем активисты направились под офис "Батькивщины". К ним вышли два депутата, которые зачитали решение об исключении Мангера из партии. Однако активисты настаивали, чтобы именно представители партии инициировали его увольнение с должности председателя Херсонского облсовета.

• На следующий день, 9 февраля, не услышав должного ответа, активисты пришли на встречу кандидата в президенты Юлии Тимошенко с избирателями. Они также держали плакаты "Кто заказал Катю Гандзюк?" и пытались задать политику вопрос, когда она отстранит с должности главу Херсонского облсовета и, вероятно, уже экс-члена "Батькивщины" Владислава Мангера. Но Юлия Тимошенко никак не отреагировала на акцию относительно Гандзюк.

• Перед выступлением Тимошенко на Контрактовой площади правоохранители неподалеку, возле ресторана "Пузата хата", по их словам, задержали "организованную группу парней с закрытым лицом".

• Как пояснил глава полиции Киева Андрей Крищенко, к ним поступило сообщение, что на месте проведения акции лидера "Батькивщины" была заложена взрывчатка, поэтому полиция отправилась туда. Также, по его словам, эти люди не смогли объяснить цель своего пребывания на месте проведения акции.

• В итоге всех задержанных доставили в полицейский отдел. Правоохранители отметили, что в служебном транспорте активисты выбросили зеленку, а уж в управлении у них изъяли ножи, газовые баллончики и пистолет.

• По словам товарищей активистов, те имели с собой плакаты с зачеркнутыми фамилиями Владислава Мангера и с надписями "Кто заказал Катю Гандзюк?". Общественные деятели также добавляют, что примерно десятерых из них окружили и задержали безо всяких объяснений.

• После этого разгорелись стычки возле райотдела полиции, где находились активисты, но их через некоторое время все же отпустили. На место, в частности прибыли собратья задержанных, чтобы вступиться за своих. Кроме того, они требовали вернуть активистам их личные вещи, став стеной перед входом. Из-за этого полиция применила силу против активистов, и даже начала бить тех, кто лежал на земле. Кроме того, один из правоохранителей крикнул: "Ложись, Бандера!"

• На такие действия силовиков отреагировали в Генпрокуратуре. По словам главы ГПУ после первых сообщений в соцсетях возглавляемое им ведомство возбудило производство о превышении полномочий со стороны сотрудников столичной полиции. Также он добавил, что следователи Государственного бюро расследований должны дать оценку насилию в отношении участников контрпикета и относительно дальнейших действий полицейских.

• Кроме того, вечером 9 февраля после всех столкновений возмущенные активисты отправились к дому министра внутренних дел Арсена Авакова. Они жгли файеры и запускали фейерверки. Аваков прокомментировал задержание и избиение активистов только в социальных сетях, заступившись за правоохранителей.

Что известно о деле Екатерины Гандзюк? 31 июля в Херсоне облили серной кислотой Екатерину Гандзюк – известную активистку и советницу мэра города. Женщина получила ожоги тела, и ее прооперировали. 4 ноября Екатерина Гандзюк умерла. Официальная причина смерти активистки – полиорганная недостаточность и химические ожоги с привлечением 39% тела в результате нападения с использованием химического вещества. Правоохранители расследуют это дело как "оконченное умышленное убийство, совершенное группой лиц из корыстных побуждений с особой жестокостью и на заказ". 7 ноября Екатерину Гандзюк похоронили в Херсоне.



По словам главы Нацполиции Сергея Князева, всего по этому делу правоохранители задержали шесть человек, а четверо из них уже признались в причастности к преступлению.



Активисты и журналисты, со своей стороны, уверяют, что посредником между организатором и исполнителями убийства Екатерины Гандзюк является помощник нардепа от БПП Николая Паламарчука – Игорь Павловский. Как говорят они, Павловский якобы передавал деньги "за работу" подозреваемому в преступлении Сергею Торбину. Впоследствии как Павловский, так и Паламарчук обвинения отвергли и заверили, что к этому делу не имеют никакого отношения. 12 ноября Павловский был задержан.



3 декабря 2018 года генпрокурор Юрий Луценко заявлял, что следствие установило всех заказчиков и организаторов убийства активистки, а мотив этого преступления – активность Гандзюк против одной из крупных коррупционных схем местных властей.



4 декабря 2018 года глава ГПУ отметил, что правоохранители заочно объявили о подозрении в причастности к убийству Гандзюк гражданину Левину. По данным следствия, тот был важным элементом подготовки и организации нападения на Гандзюк. Вероятно, Левин сейчас скрывается в Доминикане. Он был объявлен в розыск.



Про Левина есть информация, что ранее он уже был осужден вместе с отцом: последний получил пожизненный срок, а сам Левин – 15 лет. Суд обоих признал виновными в организации убийств и разбойных нападений на водителей в Херсонской области (доказаны убийства 15 человек). При этом Левин-младший досрочно вышел из тюрьмы по "закону Савченко". Левин также проходит в следствии под фамилией Москаленко.