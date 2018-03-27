Маникюр на выпускной 2018: стильные идеи с фото

Ничто так не украшает женщину, как идеально ухоженные руки и красивые ногти. Маникюр – это неотъемлемая часть совершенного образа. Какой сделать маникюр на выпускной 2018 и что сейчас в моде – читайте в материале.

Маникюр на выпускной 2018: тренды сезона

На выпускной 2018 каждая девушка пытается создать действительно совершенный образ и без маникюра здесь не обойтись. Его выбирать нужно уже после того, как вы определились с платьем, прической и аксессуарами. Ведь он будет дополнять ваш общий образ, а не "соревноваться" с ним.

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Какой маникюр в тренде в этом сезоне:

- с элементами конфетти (камифубуки)

- техника инкрустирования;

- маникюр оригами;

- геометрический градиент;

- минималистичный дизайн;

- мозаика;

- neo-френч.

Цвет нужно подбирать уже после того, как ваш образ будет собран. В этом сезоне наиболее популярны сдержанные нейтральные тона (бежевый, серый, персиковый, коралловый, оливковый – их можно комбинировать с яркими акцентами) розовый, красный (для коротких ногтей подойдет глубокий красный маникюр, насыщенный оттенок, приближенный к цвету бордо) белый (его можно разбавить интересным узором или золотистыми или серебристыми полосками), темно-синий, все оттенки зеленого.

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Маникюр на выпускной 2018 с конфетти

Бесспорным трендом сезона 2018 стал дизайн, выполненный с помощью конфетти. За основу может быть взят нейтральный (лучше всего – нюдових оттенков) лак, который декорируется цветным конфетти любой формы. Таким декором можно украсить все ногти или же только один – два ногтя на каждой руке.

Маникюр на выпускной 2018 с конфетти

Также конфетти отлично сочетаются с классическим французским маникюром.

Маникюр на выпускной 2018 с конфетти

Маникюр на выпускной 2018 – техника инкрустирования

Не теряет своей актуальности дизайн ногтей стразами, микробисером и камнями. Такой маникюр выглядит очень эффектно и роскошно. Главное – не используйте очень много камней, ведь таким образом вы слишком переобтяжите свои ногти. Лучшим вариантом будет украсить только один ноготь на руке несколькими небольшими элементами.

Маникюр на выпускной 2018 – техника инкрустирования

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Маникюр на выпускной 2018 – техника инкрустирования

Маникюр на выпускной 2018 в технике оригами

Это необычная и интересная идея оформления ногтей. Узор можно выбрать любой, его тоже советуем наносить только на один ноготь. Такой маникюр будет очень аккуратным и сдержанным.

Маникюр на выпускной 2018 в технике оригами

Маникюр на выпускной 2018 – геометрический градиент

От обычного градиента маникюр с геометрией отличается четкими линиями перехода. Тренд хорош тем, что выполнить его не очень сложно, при этом вариаций оформления достаточно много.

Маникюр на выпускной 2018 –​ геометрический градиент

Геометрический градиент визуально удлиняет ногти. Цветовое исполнение может быть, как контрастным, так и классическим.

Маникюр на выпускной 2018 –​ геометрический градиент

Маникюр на выпускной 2018 – минималистичный дизайн

Такой дизайн стоит выбрать, если основной акцент вы делаете на платье или на макияже. К тому же, он очень легкий и нежный, поэтому подойдет каждой девушке и на любую длину ногтей.

Маникюр на выпускной 2018 – минималистичный дизайн

За основу берется лак нейтрального оттенка. На нем, с помощью черного или красного лака могут быть нарисованы веточки, геометрические узоры, зигзаги или просто полоски. Также можно использовать и яркие цвета. Очень интересно смотрятся различные белые вставки на фоне насыщенного, яркого цвета.

​Маникюр на выпускной 2018 – минималистичный дизайн

Маникюр на выпускной 2018 – мозаика

В этой технике рисунок создают с помощью гель-лаков классических оттенков: белый, черный, серый или синий. А после этого добавляют яркие элементы на ноготь. Такая техника оформления очень яркая, и мы также советуем ею не очень увлекаться. Лучше оформить только один ноготь мозаикой, а другие покрыть однотонным матовым лаком.

Маникюр на выпускной 2018 – мозаика

Маникюр на выпускной 2018 – neo-френч

Каждый сезон появляются новые виды классического дизайна ногтей. В этом сезоне этой новинкой стал зеркальный френч. Такой френч выглядит интересно и ярко. Металлизированный край удачно сочетается с подкладкой, имитирующей бархат.



Маникюр на выпускной 2​018 – neo-френч

Маникюр на выпускной 2​018 – neo-френч