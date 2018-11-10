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      Маникюр с самым трендовым принтом: идеи в фотографиях

      68 Читати новину українською
      Маникюр с животным принтом
      Маникюр с животным принтом / @thepolishedbean

      Животный принт сейчас очень актуален, его демонстрировали на мировых Неделях моды и можно увидеть в новых коллекциях брендов.

      Если животный принт в одежде для вас чересчур эпатажный, его можно добавить лишь в виде аксессуаров или как маникюр.

      Читайте также: Осенний маникюр: трендовые идеи из Іnstagram

      Редакция LifeStyle 24 собрала несколько комбинаций, как сделать стильный маникюр с изображением расцветки леопарда, зебры и других животных.

      Маникюр с животным принтом

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

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      Cow nails! #nailart #manicure #cownails #cowpattern #cow #moo #blackandwhite #opi

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      Допис, поширений WAH Nails London (@wahnails)

       

      Теги: LifeStyle Красота Маникюр
      Источник: 24 Канал
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