Маникюр с самым трендовым принтом: идеи в фотографиях
Животный принт сейчас очень актуален, его демонстрировали на мировых Неделях моды и можно увидеть в новых коллекциях брендов.
Если животный принт в одежде для вас чересчур эпатажный, его можно добавить лишь в виде аксессуаров или как маникюр.
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Редакция LifeStyle 24 собрала несколько комбинаций, как сделать стильный маникюр с изображением расцветки леопарда, зебры и других животных.
Маникюр с животным принтом
Источник: 24 Канал
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