Маникюр в морском стиле: 20 стильных идей

Летом, как ни в какое другое время года, хочется добавлять в свой гардероб тематические вещи, которые подойдут для прогулок на морском побережье. Стилизованный маникюр не исключение, поэтому позаботьтесь, чтобы ваши ногти удачно гармонировали с пляжным нарядом.

В этом году особенно популярна легкая и светлая полоска в платьях, брюках и купальниках. А голубые, белые и пастельные цвета можно увидеть все больше в круизных коллекциях известных брендов. Поэтому вы точно не прогадаете, если будете выбирать именно этот оттенок в дизайне ваших ногтей.

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Также не забывайте об интересных принтпх, которые разнообразят ваш маникюр: традиционные якоря, корабли, дельфины, морские звезды, цветы, ракушки и пальмы – те элементы дизайна, которые никогда не надоедают настоящим модницам.

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