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ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛИНАРЕС СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
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ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛИНАРЕС СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

"Маньяки, готовые начать Третью мировую войну": Порошенко жестко отреагировал на агрессию Путина

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Порошенко предостерегает человечество от агрессии Кремля, которая может привести к Третьей мировой войне
Порошенко предостерегает человечество от агрессии Кремля, которая может привести к Третьей мировой войне / Фото из открытых источников

Память о событиях Второй мировой войны предостерегает весь мир от повторения подобной трагедии, но еще остались маньяки, которые готовы поставить человечество на грань новой мировой войны.

Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко, выступая во время принятия военной присяги молодым пополнением 101-й отдельной бригады охраны Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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"Человеческая память о колоссальных человеческих жертвах Второй мировой войны, о тысячах до основания разрушенных городов и сожженных селах в очередной раз предостерегает мир от опасности повторения подобной катастрофы. К сожалению, не перевелись еще маньяки, готовые поставить мир на грань уже третьей мировой войны! Они здесь, неподалеку, что от нас требует абсолютно особой бдительности, ответственности", – подчеркнул Порошенко.

Также, по его словам, сегодня Москва в очередной раз цинично проводит агрессивную политику против всего мира.

Путинская Россия снова встала на путь грубого пренебрежения нормами международного права, разрушения мирового порядка, непризнания границ, отрицания существования целых народов, агрессии против соседних государств,
– заявил он.

В то же время, глава государства отметил, что так же, как в 30-40-е годы прошлого века наши предки защищали страну от нацистского нашествия, нынешнее поколение защищает "нашу славную Украину от московской орды".

"Убежден, что совместными усилиями мы и теперь победим, преодолеем агрессора и обеспечим мир на украинской земле", – подчеркнул Президент.

Теги: Новости Украины Новости России Петр Порошенко Новости политики Украина – Россия
Источник: 24 Канал
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