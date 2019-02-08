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      Манту мочить можно, а Ульяну Супрун – нет: магазин вывесил плакаты в поддержку чиновницы

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      Манту мочить можно, а Ульяну Супрун – нет: фото витрин Все. Свои
      Плакат в поддержку Ульяны Супрун в магазине "Все. Свои" / Instagram-аккаунт vsi.svoi.store

      Магазин украинских брендов "Все. Свои" выступил в поддержку Ульяны Супрун – отстраненную от работы исполняющей обязанности министра здравоохранения Украины. Магазин разместил на своих витринах плакаты с надписями "Манту мочить можно, а Ульяну Супрун – нет".

      "Наши витрины – наш голос. Ежедневно их видят тысячи людей – и украинцы, и иностранцы. Сегодня мы изменили витрины, чтобы поддержать Ульяну Супрун", – сообщили в Instagram-аккаунте магазина.

      Читайте также: Активисты назвали способ, как вернуть Супрун в министерство

      Там отметили, что поддержка позитивных изменений в обществе и людей, которые несут качественные реформы, разрушают мифы и противодействуют коррупции, для проекта "Все. Свои" является принципиальной.

      Авторы статьи также призвали всех, кто разделяет их позицию, ставить в комментариях зеленое яблоко – символ здоровой нации.

      Теперь и мы знаем то, что для цивилизованного мира является нормой: коррупционным схемам в медицине – нет! Больше пить воды – лучше. Бег действительно предотвращает инфаркт. И главное: мочить манту – можно, а своих – не дадим!,
      – отметили в "Все. Свои".

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Наші вітрини – наш голос. Щодня їх бачать тисячі людей – і українці, й іноземці. Сьогодні ми змінили вітрини, аби підтримати @ulanasuprun. Адже підтримка позитивних змін у суспільстві і людей, які несуть якісні реформи, руйнують міфи та протидіють корупції, для проекту @vsi.svoi є принциповою. Уляна Супрун – Міністр Охорони Нашого Здоров’я. Якщо ви розділяєте нашу позицію, ставте в коментарях зелене яблуко – символ здорової нації. Відтепер і ми знаємо те, що для цивілізованого світу є нормою: · Корупційним схемам в медицині – ні! · Чим більше пити води – тим краще · Біг дійсно запобігає інфаркту І головне: мочити Манту – можна, а своїх – не дамо! #підтримуюСупрун #supportSuprun

      Допис, поширений Всі. Свої Магазин (@vsi.svoi.store)

      Почему суд отстранил Ульяну Супрун от исполнения обязанностей главы Минздрава? Этого требовал нардеп от Радикальной партии Игорь Мосийчук. Он подал в суд заявление с требованием запретить Супрун работать на посту министра здравоохранения.

      Окружной админсуд Киева частично удовлетворил иск Мосийчука и запретил Супрун "совершать любые действия, направленные на реализацию полномочий министра здравоохранения Украины". В суде пояснили, что Супрун отстранили с должности с "признаками очевидной противоправности". Также в суде говорят, что и. о. министра имела двойное гражданство, а это запрещено законом Украины, хотя и не предусматривает никакого наказания.

      Сам Мосийчук не привел аргументов, почему считает Супрун некомпетентной, чтобы занимать должность и. о. министра здравоохранения.

      Отстранение Супрун продлится до тех пор, пока Окружной админсуд Киева не отменит свое решение, или пока чиновница сама не подаст апелляционную жалобу. Тем временем Министерство юстиции подало ходатайство в суд об отмене отстранения Супрун.

      На время отстранения Супрун обязанности министра здравоохранения будет исполнять ее заместитель Павел Ковтонюк.

      Смотрите видео об Ульяне Супрун:

       

       

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      Теги: Новости политики Новости Украины Здоровье Ульяна Супрун Мода Министерство здравоохранения Украины
      Источник: 24 канал
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