Марадона безумно отпраздновал выход в полуфинал его команды в чемпионате Мексики: видео

Тренер мексиканского "Дорадос" Диего Марадона отпраздновал выход команды в полуфинал плей-офф второго дивизиона чемпионата Мексики.

Команда Марадоны по результатам двух матчей обыграла "Минерос" со счетом 1:0.

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Аргентинец не сдерживал положительных эмоций и вместе с футболистами футболистами неудержимо танцевал и кричал зажигательные песни в раздевалке.

Sigue el sueño de Dorados de Sinaloa

Maradona ya está en semifinales pic.twitter.com/UI0cxbqaLQ — AS (@diarioas) 18 ноября 2018 г.

Отметим, что под руководством Марадоны "Дорадос" провел 10 матчей: получил 7 побед, однажды сыграл вничью и дважды уступил.

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