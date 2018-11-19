Марадона безумно отпраздновал выход в полуфинал его команды в чемпионате Мексики: видео
Тренер мексиканского "Дорадос" Диего Марадона отпраздновал выход команды в полуфинал плей-офф второго дивизиона чемпионата Мексики.
Команда Марадоны по результатам двух матчей обыграла "Минерос" со счетом 1:0.
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Аргентинец не сдерживал положительных эмоций и вместе с футболистами футболистами неудержимо танцевал и кричал зажигательные песни в раздевалке.
Отметим, что под руководством Марадоны "Дорадос" провел 10 матчей: получил 7 побед, однажды сыграл вничью и дважды уступил.
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Источник: 24 Канал
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