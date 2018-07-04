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Телеканал новостей 24 Новости Новости спорта

Марадона негативно отозвался о судействе в матче Колумбия – Англия

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Диего Марадона
Диего Марадона

Легендарный аргентинец Диего Марадона не оставил без комментария матч Колумбия – Англия.

Об этом сообщает авторитетное издание ESPN.

В ворота колумбийцев во втором тайме был назначен пенальти за фол против Харри Кейна. Сам пострадавший его уверенно реализовал.

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Хоть Колумбия сравняла счет в концовке поединка и перевела игру в дополнительное время, Марадона недоволен уровнем судейства в поединке. Он считает, что арбитр встречи Марк Гейгер "ограбил" колумбийскию сборную.

"Это не пенальти, а нарушение со стороны Кейна. Почему не использовали видеоповтор? У меня нет слов, когда впервые общался с президентом ФИФА Джанни Инфантино, то выглядело так, что там все изменилось, а мошенники пошли. Вчера я увидел крупнейшую кражу на поле. Приношу извинения колумбийцам, но игроков не стоит винить, ведь не они выбирают арбитров", – сказал аргентинец.

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Ранее стадию 1/8 финала покинула родная для Марадоны Аргентина. Франция в напряженном поединке против Аргентины вырвала путевку в 1/4 ЧМ-2018.

Теги: Новости спорта ЧМ 2018 – результаты матчей Чемпионата мира по футболу 2018
Источник: 24 Канал
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