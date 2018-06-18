Марадона поддержал Лионеля Месси

Обладатель кубка мира 1986 года, легендарный Диего Мародона поддержал форварда "Барселоны" после промаха с одиннадцатиметрового против Исландии на чемпионате мира.

Лидер аргентинской сборной запомнился со знаком минус в поединке против Исландии. При ничейном счете Лео промахнулся с отметки, тем самым похоронил шансы своей сборной на победный результат. Во втором матче группы D, хорваты уверенно обыграли сборную Нигерии со счетом 2:0 и вышли в лидеры. Теперь для того, чтобы выиграть группу, аргентинцам желательно выигрывать две следующие встречи.

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Нельзя винить во всем Лео, ведь до промаха он очень старался и не раз обострял ситуацию у ворот Исландии, накручивая соперника и заставляя его фолить,

– заявил Марадона в интервью FourFourTwo.

Также Диего не смог скрыть негативные эмоции и закурил на стадионе, за что потом извинялся перед болельщиками.

"Сегодня выдался непростой день для Аргентины, наш дебют на ЧМ-2018 выдался очень напряженным. У каждого из нас есть свой способ для выражения эмоций. Честно говоря, не знал, что нельзя курить на стадионах. Приношу извинения перед всеми", – написал Марадона.