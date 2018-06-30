Марадона сделал ставку на матч Франция – Аргентина

30 июня стартует 1/8 финала Чемпионата мира по футболу 2018. В первом матче сойдутся сборные Франции и Аргентины.

Легендарный футболист Диего Марадона, который в свое время был главным тренером сборной Аргентины, сделал свой прогноз на игру.

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Об этом он рассказал в интервью испанскому изданию Marca.

По словам Марадоны, он ставит на Аргентину. В то же время он выделил сильных игроков сборной Франции.

Я очень уважаю Францию, но поставил бы на Аргентину. Их вратарь Уго Льорис в матчах за сборную не пропускает, так как в клубе. Также во Франции есть Гризманн,

– подчеркнул Марадона.

"Le mandé un mensaje a Hierro, que para mí fue un monstruo como jugador. No me contestó, pero lo entiendo. Le dije que no importa la experiencia, sino la capacidad de cada uno. Y él la tiene" https://t.co/NSSMpqYfhM — MARCA (@marca) 30 червня 2018 р.

В своем Instagram он выразил слова поддержки в адрес сборной Аргентины.

Напомним, после матча Аргентина – Нигерия на ЧМ-2018 Диего Марадону госпитализировали.