Марадона сделал ставку на матч Франция – Аргентина
30 июня стартует 1/8 финала Чемпионата мира по футболу 2018. В первом матче сойдутся сборные Франции и Аргентины.
Легендарный футболист Диего Марадона, который в свое время был главным тренером сборной Аргентины, сделал свой прогноз на игру.
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Об этом он рассказал в интервью испанскому изданию Marca.
По словам Марадоны, он ставит на Аргентину. В то же время он выделил сильных игроков сборной Франции.
Я очень уважаю Францию, но поставил бы на Аргентину. Их вратарь Уго Льорис в матчах за сборную не пропускает, так как в клубе. Также во Франции есть Гризманн,
– подчеркнул Марадона.
В своем Instagram он выразил слова поддержки в адрес сборной Аргентины.
Напомним, после матча Аргентина – Нигерия на ЧМ-2018 Диего Марадону госпитализировали.