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Марадона сделал ставку на матч Франция – Аргентина

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Диего Марадона сделал прогноз на матч Франция – Аргентина на ЧМ-2018
Диего Марадона сделал прогноз на матч Франция – Аргентина на ЧМ-2018 / Фото из открытых источников

30 июня стартует 1/8 финала Чемпионата мира по футболу 2018. В первом матче сойдутся сборные Франции и Аргентины.

Легендарный футболист Диего Марадона, который в свое время был главным тренером сборной Аргентины, сделал свой прогноз на игру.

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Об этом он рассказал в интервью испанскому изданию Marca.

По словам Марадоны, он ставит на Аргентину. В то же время он выделил сильных игроков сборной Франции.

Я очень уважаю Францию, но поставил бы на Аргентину. Их вратарь Уго Льорис в матчах за сборную не пропускает, так как в клубе. Также во Франции есть Гризманн,
– подчеркнул Марадона.

В своем Instagram он выразил слова поддержки в адрес сборной Аргентины.

Напомним, после матча Аргентина – Нигерия на ЧМ-2018 Диего Марадону госпитализировали.

Теги: Аргентина Новости спорта Чемпионат мира по футболу - 2018 Диего Марадона
Источник: 24 Канал
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