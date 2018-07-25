Марадона снова попал в скандал: поймали пьяного за рулем

Легендарный экс-футболист и председатель правления брестского "Динамо" Диего Марадона снова попал в скандальную хронику. На этот раз Марадона не сумел дать интервью аргентинским журналистам.

Так, аргентинец отправился на отдых домой, где местный телеканал хотел взять у него интервью, однако представители СМИ застали Марадону за рулем авто в нетрезвом состоянии. Он едва разговаривал.

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В разговоре Марадона начал обвинять президента местной футбольной ассоциации Клаудио Тапию и футбольную власть страны в коррупции, однако при этом с большим трудом подбирал слова.

Ранее Марадона неоднократно заявлял, что завязал с наркотиками в мае 2004 года.