Марадона снова попал в скандал: поймали пьяного за рулем
Легендарный экс-футболист и председатель правления брестского "Динамо" Диего Марадона снова попал в скандальную хронику. На этот раз Марадона не сумел дать интервью аргентинским журналистам.
Так, аргентинец отправился на отдых домой, где местный телеканал хотел взять у него интервью, однако представители СМИ застали Марадону за рулем авто в нетрезвом состоянии. Он едва разговаривал.
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В разговоре Марадона начал обвинять президента местной футбольной ассоциации Клаудио Тапию и футбольную власть страны в коррупции, однако при этом с большим трудом подбирал слова.
Ранее Марадона неоднократно заявлял, что завязал с наркотиками в мае 2004 года.
Источник: 24 Канал
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