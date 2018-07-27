Марадона женится на девушке, которая вдвое младше него

Глава правления брестского "Динамо", знаменитый аргентинский футболист Диего Марадона, сыграет свадьбу. Он сделал предложение своей 28-летней подруге Росио Оливе, которая ответила ему согласием.

Произошло это на вечеринке в Буэнос-Айресе, посвященной дню рождения Росио, сообщает red92cadadiamas.

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В 2014 году Марадона уже делал Оливе предложение, но после этого пара со скандалом рассталась. Он обвинил ее в краже часов и ювелирных изделий, но позже забрал заявление. Подруга футболиста жаловалась, что он бил ее. Интересно, что ранее Диего Марадона обвинил бывшую жену в краже 9 миллионов долларов.

Напомним, что Диего Марадона снова попал в скандальную хронику. На этот раз Марадона не сумел дать интервью аргентинским журналистам.