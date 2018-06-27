Марадону госпитализировали после матча Аргентина – Нигерия
Звезду футбола и главного тренера сборной Аргентины Диего Марадону госпитализировали после матча Чемпионата мира против Нигерии.
Об этом пишет The Independent.
Издание отмечает, что у Марадоны случились проблемы с давлением. Он не мог самостоятельно покинуть стадион.
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Медики, которые госпитализировали Марадону, диагностировали у него пониженное давление. Сейчас его состояние стабильное.
Напомним, Аргентина победила Нигерию со счетом 2:1 и вышла в плей-офф. Следующим соперником команды станет сборная Франции
Источник: 24 Канал
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