Марадону госпитализировали после матча Аргентина – Нигерия

Звезду футбола и главного тренера сборной Аргентины Диего Марадону госпитализировали после матча Чемпионата мира против Нигерии.

Об этом пишет The Independent.

Издание отмечает, что у Марадоны случились проблемы с давлением. Он не мог самостоятельно покинуть стадион.

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Медики, которые госпитализировали Марадону, диагностировали у него пониженное давление. Сейчас его состояние стабильное.

Напомним, Аргентина победила Нигерию со счетом 2:1 и вышла в плей-офф. Следующим соперником команды станет сборная Франции