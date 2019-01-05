Марадону госпитализировали с кровотечением в желудке

Чемпион мира по футболу 1986 года и главный тренер мексиканского клуба "Дорадос" Диего Марадона госпитализирован в Буэнос-Айресе после прохождения обследования, в результате которого у него обнаружили кровотечение в желудке.

Об этом сообщило издание Telam.

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Отмечается, что 58-летний Марадона проходил стандартное обследование в клинике "Оливос" в Буэнос-Айресе, во время которого было обнаружено кровотечение в желудке. Бывший футболист обследовался перед поездкой в ​​Мексику, где должен был восстановить руководство клубом "Дорадос".

В ближайшее время будет проведено эндоскопию, чтобы выявить причину кровотечения. Марадона остается в клинике в сопровождении дочери Джанин и других родственников.

Представитель Марадоны подтвердил, что тот продолжит возглавлять мексиканский клуб, который на выходных стартует в национальном чемпионате.

Напомним, что легендарный футболист Диего Марадона не явился на работу перед стартом сезона и не выходил на связь с руководством клуба.