Марафон для президента: что показал 14-часовой разговор Зеленского с журналистами

10 октября президент Владимир Зеленский провел первую большую пресс конференции. И сделал он это в присущем ему стиле – эпатажно и "не так, как у всех". 14 часов подряд гарант отвечал на вопросы журналистов и даже побил мировой рекорд. Насколько эффективен такой формат и что хотел показать президент этим неординарным ходом?

Преимущества и недостатки формата

Среди позитивных моментов эксперты называют тот факт, что каждый из аккредитованных представителей СМИ имел возможность высказаться и услышать ответ Зеленского на свои вопросы. А главный недостаток такого пресс-марафону – его продолжительность. Это утомительно, как для журналистов, так и для самого президента. Многие вопросы и темы повторялись, что неудивительно.

Это – оптимальный формат, особенно для журналистов. Повторы вопросов – они неизбежны. Так же как и "локальные" вопросы. Для президента же это – возможность почувствовать настроения в обществе и что именно интересует людей. Ему удалось проявить свою позицию и политически, и по-человечески. Что тоже является позитивным моментом этого марафона в принципе,

– пояснил в комментарии 24 канала председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

Так, например, у журналистов региональных СМИ были вопросы, которые интересуют прежде всего жителей городов или районов. Кто-то из представителей медиа просто пытался продемонстрировать себя или заявить собственную позицию политически. По словам эксперта, здесь нет ничего страшного, ведь почти все ключевые темы были так или иначе задеты.

Смотрите полное видео пресс-марафона Владимира Зеленского

Однако, по его словам, локация была не самой удачной. Здесь речь идет прежде всего о ситуации, когда кто-то из посетителей заведения пытался привлечь к себе внимание гаранта.

В то же время политолог Михаил Басараб в комментарии 24 каналу отметил: количество поставленных вопросов не следует считать преимуществом. Ведь пресс-конференции президента, как правило, нас интересуют не из-за вопросов журналистов, а прежде всего – из-за ответа гаранта.

Эксперт добавляет, что плюсы у такого формата есть и непосредственно для команды Зеленского:

В части их избирателей это вызвало сочувствие и восторг. Мол, он пошел на такое самопожертвование для того, чтобы удовлетворить интересы СМИ. По форме, возможно, это и было эффектно. Особенно если смотреть глазами людей, которые не слишком разбираются в политике и им может показаться, что президент пошел на подвиг.

Среди минусов, по словам Михаила Басараба, можно выделить то, что украинцы имели возможность увидеть уставшего и некомпетентного президента. А, когда человек уставший – может наговорить лишнего или высказать мысли, которые не очень хорошо ее характеризуют. В этом случае как президента.

Все же, Владимир Фесенко убежден: такой пресмарафон – намного содержательнее по сравнению со стандартными большими пресс-конференциями.



Зеленский встретился с журналистами в киевском фуд-холле

Как проявил себя Зеленский?

Эксперты сходятся на мнении, что после вчерашнего марафона украинцы стали лучше чувствовать и понимать президента, поскольку его позиция стала более понятной, чем раньше. Не на сто процентов, конечно – загадки остаются.

Относительно подачи стратегии по Донбассу, Зеленский дал понять, что они не будут все детали рассказывать. И это понятно. Относительно Трампа и США – здесь немного другая ситуация, есть определенные ограничения, нельзя вмешиваться в этот конфликт. Поэтому, соответственно, чем меньше конкретики, тем лучше,

- пояснил Владимир Фесенко.

Михаил Басараб, в свою очередь, убежден: по сумме факторов этот марафон "пошел скорее в минус, чем в плюс президенту". И общество, которое требовало объяснения в вопросах урегулирования конфликта на Донбассе, ему успокоить не удалось. А перебить это другими информационными поводами, как вот этот марафон, невозможно.

Он продемонстрировал, что владеет определенным фактажем и ситуацией. Однако мы не увидели четко сформулированных мыслей, глубинного представления о процессах. Суждение может быть правильным или неправильным, истинным или лживым. Но оно должно быть четким. Вот этой четкости формулировки я не услышал,

– отметил эксперт.

Почему именно сейчас?

Вероятнее всего, такое изменение коммуникативной стратегии связано с последними событиями. В частности, речь идет об акции протестов, которые прошли на выходных во многих крупных городах Украины. И это – вполне логично, с учетом того, что журналисты и общество уже несколько месяцев требовали "настоящей" пресс-конференции Зеленского.

Читайте также: Круассаны, сырники и кола: во сколько обошлось угощение на пресс-марафоне Зеленского

Так, по словам Владимира Фесенко, акции протеста и напряжение, которое возникло с подписанием формулы Штайнмайера и вокруг отвода войск на Донбассе, – это был некий спусковой крючок, который стимулировал проведение этого мероприятия.

И команда Зеленского, очевидно, решила, что сейчас самое время сделать такой ход, чтобы продемонстрировать, что они – не совсем закрыты от общения и готовы говорить фактически со всеми украинцами.

Читайте главные моменты разговора Владимира Зеленского с журналистами